Можно ли заболеть, если сидеть на холодном: Комаровский рассказал правду

Наверняка вы слышали фразу: "Не сиди на холодном, а то простудишься". Но действительно ли от сидения на холодном можно заболеть?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского.
Комаровский, в первую очередь, отмечает, что большая мышечная масса ягодиц естественно не приспособлена к низким температурам, поскольку в ней есть много нервных окончаний.
В противоположность человеческие стопы способны переносить низкие температуры. Поэтому в раннем детстве следует сделать так, чтобы ребенок мог чаще быть без обуви, чтобы стопы не потеряли физиологические возможности.
Поэтому многие убеждены, что в результате сидения на холодном могут развиться многочисленные заболевания. Евгений Комаровский отмечает обратное.
Мировая медицинская литература говорит о том, что сиденье на холодном не повышает риск инфекционных заболеваний.
Врач добавляет, что если именно вам сидеть на холодной поверхности некомфортно, то заболевания действительно могут развиться. В таком случае развивается спазм сосудов, повышается мышечный тонус, возможны микрокровоизлияния.
"Реальный спазм мышц и сосудов, возникающий из-за локального переохлаждения, может способствовать ухудшению поступления крови слизистых, активизацию патогенной флоры. Но это произойдет тогда, когда вы испытываете дискомфорт", - объясняет врач.
Раньше мы рассказывали, можно ли одновременно болеть и гриппом, и коронавирусом.
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