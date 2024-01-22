Можно ли заболеть, если сидеть на холодном: Комаровский рассказал правду

Можно ли заболеть от сидения на холодном

Комаровский, в первую очередь, отмечает, что большая мышечная масса ягодиц естественно не приспособлена к низким температурам, поскольку в ней есть много нервных окончаний.

В противоположность человеческие стопы способны переносить низкие температуры. Поэтому в раннем детстве следует сделать так, чтобы ребенок мог чаще быть без обуви, чтобы стопы не потеряли физиологические возможности.

Поэтому многие убеждены, что в результате сидения на холодном могут развиться многочисленные заболевания. Евгений Комаровский отмечает обратное.

Мировая медицинская литература говорит о том, что сиденье на холодном не повышает риск инфекционных заболеваний.

Врач добавляет, что если именно вам сидеть на холодной поверхности некомфортно, то заболевания действительно могут развиться. В таком случае развивается спазм сосудов, повышается мышечный тонус, возможны микрокровоизлияния.

"Реальный спазм мышц и сосудов, возникающий из-за локального переохлаждения, может способствовать ухудшению поступления крови слизистых, активизацию патогенной флоры. Но это произойдет тогда, когда вы испытываете дискомфорт", - объясняет врач.