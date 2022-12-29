Можно ли есть яйца с кровью и что делать в этом случае: полезные советы

Почему в яйцах появляется кровь

Вы можете обнаружить кровь в разных частях яйца: в белке или желтке, на скорлупе, и на это есть разные причины.

Если кровь в желтке, это может свидетельствовать о:

повреждение кровеносных сосудов курицы в период овуляции

маленький курятник и двор для выгула

постоянные потрясения и стрессы

повышенный уровень протеина в корме

наследственное явление

Когда кровь была найдена в белке, причиной может стать недостаточность минералов таких, как селен, магний и кальций, в организме несушек. Чаще это происходит зимой, когда из рациона птиц исчезает зелень.

Причины появления крови на скорлупе:

слишком большие яйца

поверхность яйцевода курицы повреждена или воспалилась

курочка перенесла болезнь, которая отразилась на органах половой системы

Кровь в куриных яйцах свидетельствует о нарушении норм ухода за птицами (фото: Freepik)

Можно ли есть яйцо с кровью

В большинстве случаев такое яйцо можно употреблять, ведь оно все равно пройдет определенную степень термической обработки, а прежде будет вымыто.

Если кровь на скорлупе, тщательно вымойте ее проточной водой или с добавлением соды. Такой продукт можно съесть в любом готовом или сыром виде. Однако не кладите вымытое яйцо обратно в холодильник! Так оно быстрее испортится.

Если пятна крови обнаружили внутри яйца, его тоже можно потреблять, хорошо проварив или прожарив. Перед этим сгустки крови можно получить вилкой, ложкой или зубочисткой. Но такое яйцо не следует выпивать сырым.

Кровяные яйца можно есть, подвергнув хорошей термической обработке (фото: Freepik)

Народные приметы о кровяных куриных яйцах.

Наши суеверные предки придавали этому большое значение, поэтому и создали ряд примет и предсказаний: