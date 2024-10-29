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Можно ли есть вечером при похудении? Тренер ответил на самый популярный вопрос

Фото: Можно ли есть вечером, если хочешь похудеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Можно ли есть вечером, если хотите похудеть и потерять килограммы? А что нужно потреблять, чтобы не поправиться и оставаться здоровым? На этот вопрос дал однозначный ответ известный украинский тренер и нутрициолог.

Один из самых распространенных мифов развеивает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Можно ли есть вечером – ответ тренера

По словам эксперта, если мы говорим о похудении или потере лишнего жира, значение имеет только одно - это то количество калорий, которое потребляет человек.

"Количество жира в организме будет уменьшаться только тогда, когда в тело поступает меньше калорий, чем сжигает. Это первый закон термодинамики", - сказал Виктор.

Энергия не может пропасть в теле и взяться неоткуда, и люди должны отталкиваться от этого.

"Не имеет никакого значения, когда вы потребляете свои калории - утром, в обед или вечером. Также не имеет значения, в какой именно прием пищи, калорий больше или меньше", - сказал тренер.

Виктор заметил, что люди мыслят логически, но иногда опираются на ложные знания. Также он отметил, что 75% калорий тело сжигает в состоянии покоя, то есть, не когда мы двигаемся. На физическую активность сжигается 20-25% калорий.

"Когда мы ложимся спать, тело отдыхает, но мозг работает. Он управляет всем телом и сжигает 20% организма", - резюмировал Мандзяк.

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