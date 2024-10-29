Можно ли есть вечером при похудении? Тренер ответил на самый популярный вопрос

Можно ли есть вечером – ответ тренера

По словам эксперта, если мы говорим о похудении или потере лишнего жира, значение имеет только одно - это то количество калорий, которое потребляет человек.

"Количество жира в организме будет уменьшаться только тогда, когда в тело поступает меньше калорий, чем сжигает. Это первый закон термодинамики", - сказал Виктор.

Энергия не может пропасть в теле и взяться неоткуда, и люди должны отталкиваться от этого.

"Не имеет никакого значения, когда вы потребляете свои калории - утром, в обед или вечером. Также не имеет значения, в какой именно прием пищи, калорий больше или меньше", - сказал тренер.

Виктор заметил, что люди мыслят логически, но иногда опираются на ложные знания. Также он отметил, что 75% калорий тело сжигает в состоянии покоя, то есть, не когда мы двигаемся. На физическую активность сжигается 20-25% калорий.

"Когда мы ложимся спать, тело отдыхает, но мозг работает. Он управляет всем телом и сжигает 20% организма", - резюмировал Мандзяк.