Можно ли есть все подряд на Пасху при похудении?

Можно ли есть все на Пасху при похудении

По словам эксперта, на Пасху можно есть 1-2 дня, что хотите и в любом количестве. Это абсолютно никак не повлияет на ваше здоровье и на массу тела.

Все потому, что больше чем два основных обмена в размере 4-5 тыс. ккал в сутки организм человека не переваривает.

"По сути вы не поправитесь. А даже если и поправитесь на килограмм, то это будет не жир и вы его быстро сбросите", - пояснил нутрициолог.

Важно лишь то, чем вы занимаетесь в течение года, а не то сколько вы едите на Пасху или другие праздники. Главное, чтобы у вас не было застолья каждую неделю.

"Ешьте на пасху то, что вам нравится", - добавил эксперт.

Сколько калорий содержит пасха

Калорийность пасхи зависит от рецепта, но в среднем составляет:

классическая паска (с изюмом, глазурью) - около 300-400 ккал на 100 г

домашняя паска (с маслом, яйцами, сахаром) может содержать до 450-500 ккал на 100 г

диетическая или постная паска - примерно 200-300 ккал на 100 г

Часто кусочек паски весит 80-120 г, поэтому один кусок - это в среднем 240-500 ккал, в зависимости от состава.