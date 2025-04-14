Можно ли есть все подряд на Пасху при похудении?
Аромат паски и вкусная колбаса на Пасху соблазняет даже тех, кто тщательно следит за фигурой. Но действительно ли один день застолья может разрушить все усилия похудеть?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
Можно ли есть все на Пасху при похудении
По словам эксперта, на Пасху можно есть 1-2 дня, что хотите и в любом количестве. Это абсолютно никак не повлияет на ваше здоровье и на массу тела.
Все потому, что больше чем два основных обмена в размере 4-5 тыс. ккал в сутки организм человека не переваривает.
"По сути вы не поправитесь. А даже если и поправитесь на килограмм, то это будет не жир и вы его быстро сбросите", - пояснил нутрициолог.
Важно лишь то, чем вы занимаетесь в течение года, а не то сколько вы едите на Пасху или другие праздники. Главное, чтобы у вас не было застолья каждую неделю.
"Ешьте на пасху то, что вам нравится", - добавил эксперт.
Сколько калорий содержит пасха
Калорийность пасхи зависит от рецепта, но в среднем составляет:
- классическая паска (с изюмом, глазурью) - около 300-400 ккал на 100 г
- домашняя паска (с маслом, яйцами, сахаром) может содержать до 450-500 ккал на 100 г
- диетическая или постная паска - примерно 200-300 ккал на 100 г
Часто кусочек паски весит 80-120 г, поэтому один кусок - это в среднем 240-500 ккал, в зависимости от состава.
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