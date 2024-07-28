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Можно ли есть овощи и фрукты с плесенью? Узнайте шокирующую правду

Фото: Можно ли есть овощи с плесенью (depositphotos.com)
Автор: Людмила Жукова

Плесень на фруктах и овощах выделяет опасные для здоровья человека токсины. Недостаточно отрезать поврежденную часть продукта, поскольку он весь поражен плесенью. Его потребление может вызвать отравление и поражение внутренних органов.

Об опасности сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Чем вредны овощи и фрукты с плесенью?

Летом у нас гораздо больший доступ к свежим овощам и фруктам, благодаря чему нам легче заботиться о своем здоровье и пополнять уровень витаминов и минералов в организме. Однако, эти продукты не всегда полезны для нас. Из-за высокой температуры на них может появиться плесень.

Вы должны знать, что плесень на продуктах означает не только ухудшение внешнего вида и вкуса. Это тоже риск для нашего здоровья. Микотоксины, производимые плесенью, могут повреждать почки и печень и являются канцерогенными. Поэтому при покупке пристально проверяйте продукт.

Почему плесень опасна?

Плесень, которая появляется на поврежденных и испорченных овощах и фруктах в виде белого, серого или зеленоватого налета, - это грибок, развивающийся на неправильно хранившихся продуктах. Плесень производит токсины, опасные для нашего здоровья, предупреждают врачи.

Обычно она поселяется на овощах, фруктах, крупах, орехах и семенах, мясных и молочных продуктах. Плесневые грибы содержат микотоксины, наиболее опасными из которых являются:

  • афлатоксин,
  • потулин,
  • зеораленон,
  • фумонизины,
  • охратоксин А,
  • дезоксиниваленол.

Эти вещества есть не только в видимой гнилой части блюда, но и во всем пораженном плесенью овоще или фрукте.

Они проникают глубоко внутрь продукта, а видимая на поверхности плесень - это лишь налет мицелия, "корни" которого не видны невооруженным глазом и находятся внутри фрукта или овоща.

Поэтому недостаточно срезать гнилую часть, ведь употребление такого продукта чревато здоровьем и может спровоцировать отравление.

Симптомы отравления включают не только аллергию или проблемы с пищеварением, такие как тошнота, диарея и рвота, но и более серьезные последствия токсинов на весь организм.

Отравление плесенью может вызвать:

  • поражение печени, кожи и слизистых,
  • расстройства кровеносной, нервной, пищеварительной и почечной систем,
  • отек легких,
  • у беременных может вызвать выкидыш или повреждение плода.

 

Напомним, семейный врач еще раз напомнила, как хранить молочные продукты.

Кстати, в Украине из-за жалобы покупателей проверяют магазины, всему виной - жара.

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