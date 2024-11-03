Можно ли есть майонез, если худеете? Тренер дал исчерпывающий ответ
У многих людей, кто хочет похудеть, существует такое мнение, что майонез очень вреден и от него можно поправиться. Имеет ли право такое мнение на существование?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.
Можно ли есть майонез при похудении?
Эксперт отметил, что прежде всего важно обращать внимание на частоту и количество потребления: если майонез есть изредка и в небольших дозах, его качество имеет меньшее значение.
Однако если использовать дешевый майонез с сомнительным составом и регулярно, это точно не пойдет на пользу организму в долгосрочной перспективе, независимо от общего потребления калорий и активности.
В дешевом майонезе обычно содержатся дешевое пальмовое масло, консерванты, стабилизаторы и разные добавки.
Некоторые из них безопасны, но не все – и только производитель знает точный состав продукта. С другой стороны, домашний майонез, приготовленный из натуральных ингредиентов (оливковое масло, желтки, горчица, соль, перец, сахар и уксус или лимонный сок), не содержит ничего вредного по составу.
Однако даже полезный домашний майонез, если его потреблять регулярно в больших количествах, может отрицательно повлиять на здоровье из-за высокой калорийности и риска переедания.
Содержание жиров и калорийность также отличаются в разных видах майонеза. Например, майонез из 30% жирности имеет около 300 ккал на 100 г, тогда как 67% вариант уже содержит более 600 ккал, что увеличивает вероятность переедания. Подсчитывающие калории знают, что сложно набрать 600 ккал из нежирных и некалорийных продуктов за один прием пищи, тогда как 100 г майонеза можно легко добавить в салат и не заметить, как он повысил калорийность "легкого" блюда.
Кроме того, 100 г майонеза может перекрыть суточную норму насыщенных жиров, которые должны составлять не более 10% от общего количества калорий. В дни, когда вы потребляете майонез, следует ограничить другие жиры животного происхождения или снизить количество майонеза.
Домашний майонез даже более калорийный, чем магазинный, - примерно 900 ккал на 100 граммов. Его состав включает 1 желток, 100 г оливкового масла, столовую ложку лимонного сока и чайную ложку горчицы, почти полностью состоящую из жира.
Итак, майонез можно использовать, но важно обращать внимание на состав, жирность и не злоупотреблять жирными продуктами.
Узнайте 6 способов уменьшить калорийность рациона и худеть без труда.
До этого тренер назвал 5 важных правил здоровой жизни, которые действительно работают.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.