Можно ли есть майонез, если худеете? Тренер дал исчерпывающий ответ

У многих людей, кто хочет похудеть, существует такое мнение, что майонез очень вреден и от него можно поправиться. Имеет ли право такое мнение на существование?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Можно ли есть майонез при похудении?

Эксперт отметил, что прежде всего важно обращать внимание на частоту и количество потребления: если майонез есть изредка и в небольших дозах, его качество имеет меньшее значение.

Однако если использовать дешевый майонез с сомнительным составом и регулярно, это точно не пойдет на пользу организму в долгосрочной перспективе, независимо от общего потребления калорий и активности.

В дешевом майонезе обычно содержатся дешевое пальмовое масло, консерванты, стабилизаторы и разные добавки.

Некоторые из них безопасны, но не все – и только производитель знает точный состав продукта. С другой стороны, домашний майонез, приготовленный из натуральных ингредиентов (оливковое масло, желтки, горчица, соль, перец, сахар и уксус или лимонный сок), не содержит ничего вредного по составу.

Однако даже полезный домашний майонез, если его потреблять регулярно в больших количествах, может отрицательно повлиять на здоровье из-за высокой калорийности и риска переедания.

Содержание жиров и калорийность также отличаются в разных видах майонеза. Например, майонез из 30% жирности имеет около 300 ккал на 100 г, тогда как 67% вариант уже содержит более 600 ккал, что увеличивает вероятность переедания. Подсчитывающие калории знают, что сложно набрать 600 ккал из нежирных и некалорийных продуктов за один прием пищи, тогда как 100 г майонеза можно легко добавить в салат и не заметить, как он повысил калорийность "легкого" блюда.

Кроме того, 100 г майонеза может перекрыть суточную норму насыщенных жиров, которые должны составлять не более 10% от общего количества калорий. В дни, когда вы потребляете майонез, следует ограничить другие жиры животного происхождения или снизить количество майонеза.

Домашний майонез даже более калорийный, чем магазинный, - примерно 900 ккал на 100 граммов. Его состав включает 1 желток, 100 г оливкового масла, столовую ложку лимонного сока и чайную ложку горчицы, почти полностью состоящую из жира.

Итак, майонез можно использовать, но важно обращать внимание на состав, жирность и не злоупотреблять жирными продуктами.