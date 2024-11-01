Можно ли есть квашеную капусту детям: нутрициолог дал точный ответ

Квашеная капуста - популярное блюдо в осенне-зимний период, содержащее много пробиотиков и витаминов. Такой продукт можно есть детям, но родителям важно знать о безопасных дозах.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, с какого возраста детям можно давать есть квашеную капусту и в каком виде.

Как делают квашеную капусту и чем она полезна

По словам детского нутрициолога Валерии Варницкой, квашеная капуста - это традиционный ферментированный продукт, который готовят солением свежей капусты.

Капусту мелко нарезают, добавляют соль и оставляют в прохладном месте, где она проходит процесс ферментации. Благодаря молочнокислым бактериям капуста приобретает выраженный кисловатый вкус.

Кроме капусты и соли, в квашеную капусту часто добавляют морковь, болгарский перец, клюкву, яблоки и различные специи и травы.

Такой продукт богат пробиотиками и витамином С - эти вещества способствуют укреплению иммунитета. Они также помогают лучше усваивать железо из растительных источников (бобовые, зерновые, орехи и семена).

Клетчатка, содержащаяся в капусте, вместе с пробиотиками способствуют здоровому пищеварению и помогают предотвращать запоры.

Есть ряд факторов, подтверждающих полезные для сердца свойства квашеной капусты. Во-первых, она богата клетчаткой и источником полезных пробиотических бактерий, что делает квашеную капусту полезной для сбалансирования уровня холестерина.

Также она является хорошим источником калия, а содержание пробиотиков может способствовать снижению артериального давления.

Кроме того, если ферментированная пища для вас новая или вы не привыкли к диете, богатой клетчаткой, у вас могут возникнуть такие симптомы, как вздутие живота и метеоризм.

Квашеная капуста (фото: Freepik)

Можно ли есть детям

Эксперт отметила, что детям такой продукт можно есть, но есть нюансы по количеству из-за высокого содержания соли.

Дети 6-12 месяцев

"Предлагайте тщательно измельченную квашеную капусту в маленьких количествах, скорее как специю, чем отдельное блюдо", - добавила нутрициолог.

Например, можно добавить щепотку квашеной капусты к каше или овощному пюре, или добавить пикантности натертой свеклы и моркови.

Промытую квашеную капусту можно предлагать в несколько больших количествах, но следует помнить об умеренности и тщательно измельчать ее.

От 12 месяцев

В таком возрасте уже можно немного увеличить количество и размер кусочков. Но не забывайте, что большие жесткие куски капусты могут привести к удушью у маленьких детей.