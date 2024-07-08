Можно ли есть арбуз при похудении? Тренер Мандзяк ответил

Многие "эксперты" утверждают, что в арбузе нет ничего полезного. Более того, тем, кто худеет - его нельзя.

Действительно ли нельзя лакомиться арбузом, когда вы хотите сбросить вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Чем полезен арбуз?

Арбуз имеет в своем составе кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, аскорбиновая кислота.

Виктор объяснил, что человек набирает килограммы Не от чрезмерного количества пищи, а от чрезмерной калорийности рациона. В килограмме арбуза всего 300 калорий, что составляет всего восьмую часть твоей дневной потребности в энергии.

"То, сколько ты втрамбируешь в себя калорий, зависит в большой степени от того, насколько тебя твоя пища насыщает и держит сытым. Известно 4 основных фактора сытости продуктов: низкая калорийность, вода в составе, клетчатка и белок. В арбузе есть все из перечисленного кроме белка (его там очень мало). Арбуз - сытный", - сообщил эксперт.

Потребляя в сезон арбузов много этой ягоды, вы автоматически вытесните более калорийные продукты, например шоколад.

Если говорить о количестве фруктозы в арбузах, то не нужно его бояться.

"Хронически высокое потребление фруктозы может оказать негативное влияние на печень. Но ключевое здесь слово "хронически". Два килограмма арбуза дадут тебе около сотни граммов фруктозы. За три дня ты охладеешь к этой ягоде. Более того, в основном избыток фруктозы оказывает негативное влияние на здоровье, когда присутствует переедание и низкая двигательная активность", - объяснил Мандзяк.