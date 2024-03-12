Можно ли есть фрукты вечером при похудении. Наконец-то поставлена точка над "i"

Можно ли есть фрукты вечером, если худеете

Так, эксперт сообщил, что за ночь ваш мозг сжигает примерно 40 граммов глюкозы, а это равняется двум крупным яблокам. По словам тренера, мышцы и печень во время сна способны накапливать полкилограмма углеводов.

"Это при том, что в одном апельсине содержится всего 15 граммов углеводов", - рассказал Виктор.

Конечно, ночью мы спим и не способны употреблять в пищу, но наше тело за ночной сон сжигает примерно 600 килокалорий. Не забывайте, что в небольшом яблоке всего 50 калорий.

"Следовательно, ты можешь смело есть вечером фрукты. Это прекрасный диетический продукт, который не приводит к лишним килограммам, когда бы вы их не ели", - резюмировал эксперт.