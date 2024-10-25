Можно ли есть червивые грибы? Развенчиваем распространенный в сети миф

К грибам как к продукту питания следует относиться достаточно осторожно. По незнанию и небрежности, люди часто путают съедобные грибы с ядовитыми. Их сбор чреват немалой опасностью. А вот можно ли есть червивый гриб?

Можно ли есть немного червивый гриб?

Независимый эксперт Елизавета Федорова утверждает, что ответ на этот вопрос неоднозначен.

"Если гриб съедобен и свеж, но с немного "бонусным белком", его можно спасти. Важно проверить гриб: отрезаете пораженные червями части, и все вроде бы ничего и не было. Червячки не успеют устроить вечеринку в вашем желудке. Но если гриб выглядит так, словно это главный зал для сбора всех червей леса, просто оставьте его в лесу - не рискуйте", - рассказала она.

"Да, бабушка может говорить, что "немного белка" никому не повредит, но лучше быть умными и выбирать чистые грибы, не напоминающие остатки забытого ужина", - добавила эксперт.

Украинские медики также утверждают, что черви в грибах не опасны для здоровья человека и не делают гриб ядовитым. Червивые грибы можно употреблять в пищу, хотя многим может не понравиться найти в своей тарелке маринованный или жареный червь.

Опытные грибники знают, как этого избежать: существуют методы обработки червивых грибов, позволяющие сберечь урожай и приготовить его для стола. Важно лишь, чтобы гриб не был гнилым или ветхим.

Старые червивые грибы лучше не употреблять - не из-за червей, а из-за возраста гриба. В старых грибах накапливается много вредных веществ. Если понюхать старый подберезовик или подосиновик, даже не червивый, можно почувствовать запах аммиака. А вот молодые, плотные, с минимальными следами червивости и без признаков разложения вполне подходят для еды.

Кому нельзя есть грибы?

Детям

Маленьким детям до пяти лет лучше не давать грибы. Это не их вариант "фан-фуда", потому что их пищеварительная система не готова к такому испытанию.

Людям с проблемами желудка

Если после даже малейшей порции овсянки вы чувствуете себя так, будто провели бой с драконом, грибы не для вас. Они могут быть трудными для пищеварения и спровоцировать неприятные сюрпризы.

Аллергикам

Грибы могут стать неожиданностью для вашего организма. Если не уверены, есть ли у вас аллергия на грибы – лучше не экспериментировать перед важными встречами или поездками.

Беременным и кормящим мамам

Если вы кормите малыша или ожидаете его, грибы могут быть не лучшим выбором. Лучше оставить их для тех времен, когда все будет немного проще.

В лесу берите грибы, которые знаете (фото: freepik.com)

Как правильно обрабатывать грибы?

Эксперт Елизавета Федорова дала несколько советов, как правильно обработать грибы:

Тщательная очистка

Сначала нужно хорошо почистить грибы от земли, листьев, песка и тех же червей. Грибы впитывают все вокруг себя, как губка, поэтому не поленитесь потратить время на их чистку.

Варка

Грибы следует варить минимум 20-30 минут. Это, как правило, безопасности. При высокой температуре уничтожаются все вредные бактерии и токсины. Итак, как бы вам ни хотелось сразу сделать грибной салат, лучше сначала поварить.

Не берите подозрительные грибы

Если гриб выглядит странно или пахнет, как старый ботинок, просто откажитесь от него. Ваш желудок вам поблагодарит.

Сушка - классный способ сохранить грибы

Но перед тем, как их сушить, убедитесь, что они чисты и без незваных гостей.

Маринады – это отдельное искусство

Если вы впервые маринуете грибы, воспользуйтесь проверенными рецептами, которые помогут вам избежать ошибок (и спасут от случайных острых ощущений после трапезы).