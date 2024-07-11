RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли летом наесться витаминов из овощей и фруктов: диетолог указала важный момент

Фото: Можно ли наесться фруктами и овощами летом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это сезон фруктов, ягод и овощей. Многие украинцы пытаются наесться этих продуктов, чтобы обеспечить себя витаминами, как говорится, на зиму. Имеет ли это смысл?

Можно ли действительно обеспечить себя витаминами только из овощей и фруктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Снежаны Ворошиловой в Instagram.

Что нужно знать об овощах и фруктах

Фрукты, ягоды, овощи и зелень содержат витамины, но не так уж много, как считается. И не полный диапазон. Это не потому, что они "плохие" или какие-то не такие. Просто разные продукты имеют свои особенности и свои преимущества.

С ними мы можем употребить существенное количество некоторых витаминов: С, К, В6, В9, а также бета-каротина (1/6 которого по определенным условиям превращается в витамин А). А вот другие витамины или не содержатся вовсе или содержатся в очень маленьких количествах, поэтому мы их должны получать из другой пищи.

"И потому ведерко черешни летом не может заменить полноценный обед", - сказала диетолог.

По словам эксперта, уложиться в калории - это не основная задача.

Почему овощами и фруктами не наесться на зиму?

Наесть и запасти эти витамины на зиму не сильно реалистично:

  • Запасы витамина В9 можно создать в печени на 2-3 месяца.
  • Витамин С так же на 2-3 месяца, но если потребляем гораздо больше 75-90 мг - он выводится мочой.
  • Витамина А можно запасти на 3-5 месяцев вперед (вот только здесь есть важный нюанс: каротиноиды растительной пищи это еще не витамин А, для превращения должны сработать определенные ферменты, а также цинк, селен, В12, желчные кислоты, антиоксиданты и другие вещества).

Поэтому считается, что из каротиноидов мы должны получать 25% витамина А, остальные 75% нужно получать в виде самого витамина А из продуктов животного происхождения.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеВитаминыФруктыЗдоровье