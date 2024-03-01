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Можно ли употреблять продукты для повышения коллагена: советы диетолога

Полезны ли продукты с коллагеном (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Продукты, в которых содержится коллаген - очень много и они доступны. Коллаген необходим нашему организму для поддержания здоровья кожи, суставов, мышц.

Следует ли пополнять запасы коллагена в организме с помощью продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

По словам специалиста, есть очень много продуктов, содержащих коллаген. А также есть продукты, способствующие выработке коллагена в организме. К таким продуктам относятся:

  • Рыба
  • Моллюски
  • Мясо
  • Апельсины
  • Киви
  • Болгарский перец
  • Яйца
  • Цельные зерна
  • Костный бульон
  • Желе
  • Субпродукты - печень, сердце и почки
  • Мясо
  • Холодец

Однако смогут ли такие продукты обеспечить достаточное количество коллагена для здоровья всего организма и именно тех органов, которые в нем нуждаются?

"На сегодня все еще не хватает исследований, которые бы показали, что потребление коллагена может непосредственно принести пользу здоровью кожи или суставов", - объясняет Ольга Безуглая.

Она добавила, что во время переваривания в желудке коллаген расщепляется на аминокислоты, которые затем распределяются туда, где организм больше всего нуждается в белке, и направить только в одном направлении: в кожу, например, - невозможно.

"Тем не менее, для здоровья кожи, суставов, мышц, связок следует позаботиться о присутствии данных продуктов в составе вашего сбалансированного рациона", - отмечает диетолог.

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