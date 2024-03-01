Можно ли употреблять продукты для повышения коллагена: советы диетолога

По словам специалиста, есть очень много продуктов, содержащих коллаген. А также есть продукты, способствующие выработке коллагена в организме. К таким продуктам относятся:

Рыба

Моллюски

Мясо

Апельсины

Киви

Болгарский перец

Яйца

Цельные зерна

Костный бульон

Желе

Субпродукты - печень, сердце и почки

Мясо

Холодец

Однако смогут ли такие продукты обеспечить достаточное количество коллагена для здоровья всего организма и именно тех органов, которые в нем нуждаются?

"На сегодня все еще не хватает исследований, которые бы показали, что потребление коллагена может непосредственно принести пользу здоровью кожи или суставов", - объясняет Ольга Безуглая.

Она добавила, что во время переваривания в желудке коллаген расщепляется на аминокислоты, которые затем распределяются туда, где организм больше всего нуждается в белке, и направить только в одном направлении: в кожу, например, - невозможно.

"Тем не менее, для здоровья кожи, суставов, мышц, связок следует позаботиться о присутствии данных продуктов в составе вашего сбалансированного рациона", - отмечает диетолог.