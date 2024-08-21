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Можно ли похудеть в сауне? Тренер Мандзяк рассказал всю правду

Среда 21 августа 2024 11:55
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Можно ли похудеть в сауне? Тренер Мандзяк рассказал всю правду Фото: Можно ли похудеть в сауне (kryshtaleve-dzherelo.com.ua)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Сауна (фин. Sauna) - это финская баня, построенная из хвойных пород деревьев, процедуры в которой принимаются преимущественно в условиях сухого воздуха. Многие посещают эту процедуру, чтобы похудеть.

Можно ли сжечь калории в сауне, отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Можно ли похудеть в сауне

Виктор сообщил, что в сауне нельзя похудеть из-за того, что энерготраты на охлаждение тела настолько низки, что в контексте воздействия на массу тела этими энерготратами можно просто пренебречь.

"Единственный путь, которым вы можете повысить энерготраты организма, то есть помочь телу сжигать калории - это физическая активность", - отметил тренер и нутрициолог.

По словам эксперта, вы можете, бегать, танцевать, плавать, ходить, поднимать весы, главное - двигаться.

"Только так вы можете сжечь калории", - уточнил Виктор.

Для справки

Традиционная финская сауна - это "сухая" баня, представляющая собой помещение с сухим паром, температура в котором достигает 90-100ºС, а влажность составляет всего 5-10%.

Не менее популярны разновидности сауны с разными температурными режимами и возможностью изменения влажности воздуха, которые обеспечивают дополнительный комфорт для посетителей.

Напомним, до этого тренер Мандзяк объяснил, как правильно рассчитать "нормальный" вес.

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