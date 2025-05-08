Можно ли похудеть, если ежедневно есть пиццу: вы будете удивлены

Можно ли есть пиццу и худеть?

Диетолог Соломия Наум рассказала, что похудение зависит от общего количества калорий, которые вы потребляете в течение дня, а не от конкретного продукта. Если разделить пиццу на маленькие кусочки и контролировать общую калорийность, то теоретически можно остаться в дефиците калорий и постепенно худеть.

Но важно помнить, что пицца часто содержит много жиров и углеводов, поэтому насыщение может быть временным.

К тому же рацион, состоящий только из пиццы, не обеспечит организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Для здорового похудения лучше выбирать разнообразное и сбалансированное питание, дополняя любимые блюда овощами, белками и правильными жирами.

Похудеть можно, если потреблять даже пиццу, но важно соблюдать калорийный дефицит. Однако для хорошего самочувствия и долгосрочного результата стоит сбалансировать свое меню.

Если вы активны, организм тратит больше калорий, и даже с пиццей в рационе дефицит создать легче.

Комбинации продуктов, которые полезны при похудении

Авокадо и темно-листовая зелень

Салат из шпината или капусты кале низкокалорийный и богатый питательными веществами, но он может вызвать желание есть еще. Чтобы сделать его более сытным, добавьте к нему авокадо. Он будет более сытным, поскольку содержит полезные жиры (мононенасыщенные), которые утоляют голод.

Также авокадо помогает вашему организму усваивать больше антиоксидантов, содержащихся в овощах, которые борются с болезнями.

Овсянка и грецкие орехи

Добавление клетчатки в ваш рацион может привести к потере веса. Это потому, что организм не может расщеплять клетчатку, поэтому она замедляет пищеварение и занимает место в желудке.

Яйца, черная фасоль и перец

Начните свой день с этой яичницы, богатой белком. Черная фасоль и перец делают это утреннее блюдо еще более сытным благодаря двойной дозе клетчатки.

Стейк и брокколи

Говядина богата белком и железом, которые организм использует для создания эритроцитов. Они доставляют кислород к органам, поэтому их дефицит может лишить вас энергии.

Брокколи - идеальный гарнир, поскольку содержащийся в ней витамин С помогает организму усваивать железо. Полстакана этого овоща содержит 65% всей необходимой дневной нормы витамина С.

Лосось и батат

Рыбу часто называют "пищей для мозга", но она также полезна для талии. Ее омега-3 жиры могут помочь избавиться от жира в организме, а лосось является одним из главных источников.

Кроме того, одна порция весом 85 г содержит 17 г белка. Подавайте ее с печеным бататом для сытного, но легкого блюда.