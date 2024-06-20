Можно ли похудеть без физических упражнений: фитнес-тренер Мандзяк дал точный ответ

Можно ли похудеть без тренировок?

Эксперт отметил, что, во-первых, похудеть без физических упражнений может любой, даже люди с нечрезмерным весом. Вопрос стоит в другом, будет ли тело выглядеть безупречно без физических нагрузок.

"Физкультура, в частности, силовые упражнения позволяют сохранить мышцы при похудении. А это соответственно - эстетика", - отметил Виктор.

По словам тренера, похудение без упражнений возможно, но лучше с ними, если вы делаете акцент именно на качестве тела, то есть на том, как оно выглядит.

Для справки

Для успешного похудения диета играет ключевую роль. Основная цель - создать дефицит калорий, чтобы организм начал использовать сохраненные жиры как источник энергии.

Для достижения этой цели важно правильно подобрать продукты, снизить количество потребляемых калорий и увеличить употребление белков, овощей и фруктов. Также необходимо ограничить употребление углеводов и жиров, в том числе вредных жиров.

Помните, что каждый человек уникален, поэтому следует консультироваться со специалистами и подбирать индивидуальный план. Будьте постоянными, мотивированными и преодолевайте препятствия на пути и вы добьетесь результатов!