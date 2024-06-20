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Можно ли похудеть без физических упражнений: фитнес-тренер Мандзяк дал точный ответ

Четверг 20 июня 2024 09:24
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Можно ли похудеть без физических упражнений: фитнес-тренер Мандзяк дал точный ответ Фото: Можно ли похудеть без тренировок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Многие худеющие и создающие дефицит калорий в питании хотят знать, можно ли сбросить вес и получить привлекательное тело, не тренируясь?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина дал ответ профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Можно ли похудеть без тренировок?

Эксперт отметил, что, во-первых, похудеть без физических упражнений может любой, даже люди с нечрезмерным весом. Вопрос стоит в другом, будет ли тело выглядеть безупречно без физических нагрузок.

"Физкультура, в частности, силовые упражнения позволяют сохранить мышцы при похудении. А это соответственно - эстетика", - отметил Виктор.

По словам тренера, похудение без упражнений возможно, но лучше с ними, если вы делаете акцент именно на качестве тела, то есть на том, как оно выглядит.

Для справки

Для успешного похудения диета играет ключевую роль. Основная цель - создать дефицит калорий, чтобы организм начал использовать сохраненные жиры как источник энергии.

Для достижения этой цели важно правильно подобрать продукты, снизить количество потребляемых калорий и увеличить употребление белков, овощей и фруктов. Также необходимо ограничить употребление углеводов и жиров, в том числе вредных жиров.

Помните, что каждый человек уникален, поэтому следует консультироваться со специалистами и подбирать индивидуальный план. Будьте постоянными, мотивированными и преодолевайте препятствия на пути и вы добьетесь результатов!

Напомним, что тренер Мандзяк рассказал, поможет ли похудеть интервальное голододание.

До этого тренер рассказал, как похудеть раз и навсегда.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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