Можно ли принимать противовирусные препараты для профилактики ОРЗ: ответ вас удивит

Можно ли принимать противовирусные для профилактики

"Если говорить о современных препаратах, то есть противовирусные препараты прямого действия (действующие непосредственно на вирус-возбудитель) только против гриппа и COVID-19. Против других респираторных инфекций противовирусных препаратов прямого действия нет", - говорит профессор.

Он отмечает, что есть препараты опосредованного действия, способствующие тому, чтобы организм боролся с вирусом.

"Например, это препараты, которые повышают синтез интерферона, секреторных иммуноглобулинов А. Эти препараты часто ошибочно называют противовирусными, но они только активируют иммунную систему в случае поражения возбудителем заболевания. И для профилактики их применять не следует - они предназначены только для лечения", - объясняет Крамарев.

Что сделать, чтобы меньше болеть

Врач советует позаботиться о витаминизированном питании и, по возможности, надо избегать больших скоплений людей в холодный период года.

Также Крамарев отмечает, что для профилактики рекуррентных респираторных инфекций важной мерой является вакцинация. Поэтому советует придерживаться Национального календаря профилактических прививок.

"Другое направление профилактики - применение бактериальных лизатов, которые еще называют оральными вакцинами. Эти препараты содержат антигены возбудителей, вызывающих респираторные заболевания. В ответ на антигены в организме вырабатываются антитела, и так формируется защита. Однако в отличие от традиционных вакцин, эта защита непродолжительна", - говорит врач.

Бактериальные лизаты рекомендуют применять дважды в год - осенью и весной, когда больше всего заболеваний, вызванных респираторными инфекциями.

"Есть и практика применения респираторных пробиотиков. В их состав входит микрофлора, которая содержится в полости рта и верхних дыхательных путях здоровых людей. Эти бактерии способствуют тому, что патогенное действие возбудителей, вызывающих респираторные инфекции, не реализуется", - отмечает Крамарев.

Детям рекомендуют принимать витамин C, а также D, если его дефицит подтвержден лабораторными анализами.