Можно ли сочетать мясо с "молочкой": нутрициолог развеяла 3 популярных мифа

Существует мнение, что некоторые продукты категорически нельзя есть вместе. Вокруг "несовместимости продуктов" возникло много мифов, которые могут наносить вред, поэтому в них не стоит верить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Ошибочно считать, что углеводы и белки нельзя есть вместе, потому что они препятствуют пищеварению.
На самом деле организм человека имеет разные ферменты, которые одновременно переваривают белки и углеводы.
Главное соблюдать баланс в порциях.
По словам нутрициолога Оксаны Костюк, нет научных доказательств того, что белки и углеводы не могут перевариваться вместе.
Примеры белков и углеводов, которые можно есть вместе:
То, что фрукты нельзя есть сразу после основного блюда, потому что они вызывают брожение в желудке - миф.
Нет никаких доказательств, что фрукты "бродят". Они перевариваются вместе с другими продуктами. Просто не переедайте и вы почувствуете только пользу и удовольствие.
Например:
Фрукты, как и другие продукты, перевариваются в зависимости от их состава. Они быстрее усваиваются благодаря содержанию клетчатки и природных сахаров, поэтому их можно есть и после основного блюда.
Многие считают, что продукты несовместимы из-за разных типов белков. Однако, организм переваривает молоко и мясо без проблем. Все зависит от вашей индивидуальной переносимости.
Сюда относится такое сочетание продуктов:
Молоко и мясо могут отлично сочетаться в одном блюде, ведь они содержат разные группы аминокислот и не создают никаких проблем для пищеварения.
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