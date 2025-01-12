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Можно ли сочетать мясо с "молочкой": нутрициолог развеяла 3 популярных мифа

Нутрициолог назвала мифы о несовместимости продуктов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует мнение, что некоторые продукты категорически нельзя есть вместе. Вокруг "несовместимости продуктов" возникло много мифов, которые могут наносить вред, поэтому в них не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Белки и углеводы несовместимы

Ошибочно считать, что углеводы и белки нельзя есть вместе, потому что они препятствуют пищеварению.

На самом деле организм человека имеет разные ферменты, которые одновременно переваривают белки и углеводы.

Главное соблюдать баланс в порциях.

По словам нутрициолога Оксаны Костюк, нет научных доказательств того, что белки и углеводы не могут перевариваться вместе.

Примеры белков и углеводов, которые можно есть вместе:

  • салат с курицей и картофелем
  • тост с яйцом и зеленью

Фрукты после еды - табу

То, что фрукты нельзя есть сразу после основного блюда, потому что они вызывают брожение в желудке - миф.

Нет никаких доказательств, что фрукты "бродят". Они перевариваются вместе с другими продуктами. Просто не переедайте и вы почувствуете только пользу и удовольствие.

Например:

  • яблоко или апельсин после обеда - отличный источник витаминов.
  • бутерброд с сыром и грушей - идеальный легкий десерт

Фрукты, как и другие продукты, перевариваются в зависимости от их состава. Они быстрее усваиваются благодаря содержанию клетчатки и природных сахаров, поэтому их можно есть и после основного блюда.

Молоко и мясо - опасный тандем

Многие считают, что продукты несовместимы из-за разных типов белков. Однако, организм переваривает молоко и мясо без проблем. Все зависит от вашей индивидуальной переносимости.

Сюда относится такое сочетание продуктов:

  • курица в сливочном соусе
  • тыквенный суп на кокосовом молоке с креветками

Молоко и мясо могут отлично сочетаться в одном блюде, ведь они содержат разные группы аминокислот и не создают никаких проблем для пищеварения.

 

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