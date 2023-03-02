Можно ли пить кофе с заболеваниями ЖКТ: объяснение гастроэнтеролога

Вредит ли кофе при болезнях ЖКТ

Существует довольно распространенный миф, что употреблять кофе при выявленных заболеваниях желудочно-кишечного тракта строго запрещено. Тем более нельзя пить напиток с чем-нибудь сладким.

Однако на самом деле это не так. По словам врача, не стоит демонизировать еду.

"Если сейчас вы находитесь в ремиссии, то есть нет активных жалоб со стороны ЖКТ, то кофе пить можно, и даже с пирожным. Но не натощак!" - предупреждает специалист.

Она добавляет, что пить кофе натощак перед завтраком вредно для желудка, а еще можно привести к дефициту железа в крови. Чтобы этого избежать, она советует пить кофе через час или полтора после того, как вы поели.

Также не стоит пить кофейные напитки во время каждого приема еды или вообще вместо них.

Кому стоит вообще отказаться от кофе

По словам эксперта, важно отслеживать ваше самочувствие после потребления того или иного продукта. Кофе - не исключение.

Если после напитка вы испытываете изжогу, боль или другие дискомфортные ощущения, то лучше на время отказаться от напитка.

Также с осторожностью следует употреблять кофе тем, кто имеет желчнокаменную болезнь или какие-либо болезни, или состояния, сопровождающиеся диарейным синдромом. Дело в том, что кофе обладает желчегонным эффектом и может ухудшить состояние здоровья.

Как лучше пить: с молоком или без

В большинстве своем это вопрос ваших личных предпочтений, поэтому ориентируйтесь исключительно на них.

Если у вас нетерпимость лактозы, употребляйте кофе без молока. Однако если любите латте, то можно добавлять растительное, безлактозное или употреблять обычное молоко и самостоятельно добавить лактазу.