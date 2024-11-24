Можно ли пить горячий кофе вместо чая, когда болит горло

Теплые напитки могут успокоить раздражение в горле. Потому врачи рекомендуют пить чай. Некоторые считают, что горячий кофе тоже имеет "лечебную" функцию.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, действительно ли пить горячий кофе вместо чая, когда болит горло, это хорошая идея.
Когда болит горло, многие задумываются, можно ли заменить традиционный теплый чай горячим кофе. Ответ зависит от нескольких факторов: причины боли, температуры напитка и индивидуальных особенностей организма.
Температура напитка имеет значение
Как чай, так и кофе могут помочь смягчить горло, если их температура комфортна - теплая, но не горячая. Напитки, температура которых превышает 60°C, могут раздражать слизистую оболочку горла, усиливая дискомфорт и замедляя процесс заживления. Поэтому употреблять чрезмерно горячий кофе или чай не рекомендуется.
Кофе как альтернатива чаю
Кофе, подобно чаю, содержит полезные антиоксиданты, помогающие организму бороться с воспалением. Напиток может временно облегчить боль благодаря теплу, но важно учитывать, что кофе оказывает мочегонное действие, которое может привести к обезвоживанию. Если вы пьете кофе, стоит компенсировать это дополнительным потреблением воды.
Воздействие кофеина
Кофеин стимулирует нервную систему, но не оказывает непосредственного влияния на боль в горле. Однако у некоторых людей кофеин может вызвать повышенную чувствительность слизистой оболочки.
Если вы обычно пьете кофе с молоком, учтите, что молочные продукты могут образовывать тонкую пленку во рту, которая иногда вызывает ощущение дискомфорта в горле.
Добавление большого количества сахара к кофе может усиливать воспаление, поэтому лучше предпочесть напиток без подсластителей или добавить небольшое количество натурального меда.
Пить кофе при боли в горле можно, если соблюдать несколько правил: напиток должен быть теплым, а не горячим; важно избегать избыточного количества кофеина и сахара.
Однако чай, особенно травяной, может быть более полезным вариантом благодаря своим лечебным свойствам. В любом случае, главное - сохранять оптимальный водный баланс и слушать свой организм.
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В материале использованы следующие источники - Eat this, not that, Science, Very Well Health.