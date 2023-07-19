Можно ли подцепить инфекцию через сидение унитаза: теперь расставлены точки над "і"

Что нужно знать об этих инфекциях

Если инфекция сосредоточена в мочевом пузыре, она может быть чрезвычайно болезненной. Но если инфекция распространяется на почки, это может привести к некоторым проблемам со здоровьем.

Инфекции мочевыводящих путей чрезвычайно распространены. ИМП являются чрезвычайно распространенной формой инфекции, которая поражает мочевыделительную систему, начиная от почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры.

"При анализе ИМП было замечено, что женщины более подвержены заражению по сравнению с мужчинами, потому что у женщин уретра, соединяющая мочевой пузырь, из которого моча выходит из организма, короче. Из-за более короткой уретры она облегчает попадание микробов в мочевой пузырь, что делает женщин более склонными к заражению инфекциями мочевыводящих путей", - сообщила гинеколог Аша Хиремат.

Можно ли заразиться инфекцией через сидение унитаза

По словам доктора Гандали Деорухкар, консультанта по акушерству и гинекологии в больнице Индии, иногда после использования грязных туалетов можно заразиться такими инфекциями, как ИМП или воспаление органов малого таза.

"Некоторые из симптомов вагинита или "туалетных инфекций" включают сыпь, волдыри или шишки, зуд, жжение, покраснение, отек и сухость влагалища или вульвы. Это также может проявляться дискомфортом во время мочеиспускания, болью во время секса, кровянистыми выделениями и выделениями с неприятным запахом из влагалища", - сообщила медик.

Но ИМП достаточно трудно заразиться, посидев на сидение унитаза, но если вы пользуетесь биде в общественном месте - риск возрастает.

"Вы можете заразиться инфекцией в общественном туалете, используя душ с биде, который часто не чистят, а затем прикасаясь к своим интимным местам. Кроме того, источник воды, используемой в душе-биде, часто неизвестен, что может привести к заражению", - уточила врач.

Хотя многие сиденья унитаза грязные, заразиться ИМП, сидя на сиденье унитаза, невозможно. С точки зрения гигиены вы можете протереть сиденье унитаза или использовать спрей, но это не обязательно для предотвращения ИМП, добавила она.