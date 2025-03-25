Можно ли самостоятельно выбирать противовирусные препараты? Врач назвала все риски

Можно ли выбирать противовирусные лекарства самостоятельно

По словам врача, не стоит назначать себе самостоятельно лекарства. Все потому, что они есть разные.

Самый распространенный и самый актуальный - это "Озельтамивир". Он изучен также и для детей раннего возраста. Но назначать его должен только врач, ведь могут быть определенные противопоказания к тем или иным препаратам.

"Есть специфические противовирусные препараты, которые изучены с позиции доказательной медицины и хорошо исследованы, и мы понимаем, что они работают против какого-то конкретного вируса", - пояснила Алла Волоха.

Часто под общим понятием "противовирусные препараты", некоторые представляют себе общие действия препаратов, которые могут стимулировать иммунную систему или интерфероны.

"Я лично такие препараты не использую в клинической практике и препараты, которые не изучены с позиции доказательной медицины", - добавила медик.

Риски самолечения

Часто могут возникать анафилактические или аллергические реакции на препараты. Если у человека тяжелое состояние, то могут возникнуть серьезные осложнения со стороны этой болезни.

Если нет тяжелого заболевания и человек может сам контролировать свое состояние на симптоматических средствах, то возможно ему и помогут лекарства, которые он выбрал.

Однако, если вы не уверены в лекарствах и состояние ухудшается, то не стоит заниматься самолечением, а обратиться к квалифицированному врачу, чтобы не возникло осложнения.

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