Можно ли "настойками против рака" вылечить онкологию: врач дала окончательный ответ

"Когда человеку ставят диагноз – "рак", до 30% обращаются к нетрадиционным методам лечения. И тратят драгоценное время и средства на ветер", - написала медик.

Виктория подчеркнула, что любая злокачественная опухоль не лечится "травками, муравками, примочками и припарками"

Основные мифы о настойках "против рака"

Фитосборы не могут остановить прогрессирование опухоли!

Есть утвержденные протоколы лечения того или иного вида рака, и там нет никакого чистотела или барбариса.

Не верьте в заявления, что когда-то рак лечили народными методами. Сейчас все обстоит по-другому. Мир меняется, врачи совершенствуются, методы исследования и лечения становятся современными.

В основном, все шарлатанские настойки на спирту. От них можно заработать еще и цирроз печени. Спирт негативно влияет на слизистую органов желудочно-кишечного тракта, возможны эрозии, язвы и кровотечения.

От передозировки "специальных настоек" можно умереть. Особенно это касается мухоморов и чистотела.

Главные правила

При обнаружении опухоли или симптомов онкологии - немедленно обращайтесь к врачу, а не к народным знахарям!

Также не забывайте об обследовании организма, которое нужно проходить каждый год.