Можно ли "настойками против рака" вылечить онкологию: врач дала окончательный ответ

Очень часто люди с диагнозом онкология в панике начинают обращаться к народным целителям и так называемой народной медицине. Это в корне неправильно и таким способом вы потеряете драгоценное время.
Доктор из Львова Виктория Пьец на своей странице в Instagram рассказала, почему "настойки против рака" не работают совсем.
"Когда человеку ставят диагноз – "рак", до 30% обращаются к нетрадиционным методам лечения. И тратят драгоценное время и средства на ветер", - написала медик.
Виктория подчеркнула, что любая злокачественная опухоль не лечится "травками, муравками, примочками и припарками"
При обнаружении опухоли или симптомов онкологии - немедленно обращайтесь к врачу, а не к народным знахарям!
Также не забывайте об обследовании организма, которое нужно проходить каждый год.
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