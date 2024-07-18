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Тренер рассказал, можно ли похудеть при тяжелой работе и ночных сменах

Как недосыпание приводит к набору веса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сон и похудение тесно взаимосвязаны между собой. Правильно худеть при ночных сменах на работе не совсем получится. К тому же это может навредить организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Что следует знать

По словам эксперта, правильно худеть при ночных сменах на работе не получится по той причине, что уже на старте в цель заложена ошибка - это ночные смены и недосыпания.

"Я могу вас понять, что ваша работа вам нравится и у вас выхода нет, может это быть самая нужная работа в мире. Однако организму безразлично, по какой причине человек не доедает и не досыпает", - рассказал он.

Так организм получает безвозвратный вред, доспать днем нельзя.

Недостаток сна - увеличение веса

Специальные пептидные гормоны, грелин и лептин, играют ключевую роль в формировании аппетита. Грелин вызывает чувство голода, а лептин провоцирует чувство сытости.

Организм естественным образом увеличивает или уменьшает уровень этих регуляторов аппетита в течение дня, сигнализируя о необходимости потребления новой порции калорий.

Недостаток сна может повлиять на выработку этих гормонов. Также уменьшение времени отдыха оказывает влияние на пищевые предпочтения. Если спать менее 7 часов в сутки, то вы будете чаще других употреблять высококалорийные продукты и углеводы.

Отсутствие здорового, качественного сна в течение 7-8 часов из-за бессонницы в большинстве случаев приводит к нарушению регуляции метаболизма. Кроме того, плохой сон повышает резистентность к инсулину, а в дополнительные часы бодрствования у человека может повыситься аппетит, результатом чего станут поздние перекусы.

Таким образом, во время сна замедляется метаболизм, а из-за недосыпания происходят его нарушения.

Нехватка сна приводит к негативным последствиям: человек испытывает вялость, ему хочется спать и он чаще обычного зевает. В таком состоянии заниматься какими-либо физическими упражнениями становится небезопасно.

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