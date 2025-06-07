Можно ли ребенку мыть голову взрослым шампунем: многие об этом не знают

Почему детский шампунь не маркетинговый трюк?

Педиатры и дерматологи отмечают, что для детей использование взрослого шампуня может быть вредным. Кожа головы и волосы ребенка значительно чувствительнее, чем у взрослого. У младенцев и дошкольников она тонкая, имеет другой уровень pH и менее развитую барьерную функцию.

Взрослые шампуни часто содержат сульфаты, парабены, ароматизаторы и другие компоненты, которые могут вызвать раздражение, аллергию или даже дерматит.

В составе детских шампуней обычно нет агрессивных моющих компонентов, и они имеют так называемую "бесслезную" формулу, то есть не раздражают глаза. Это особенно важно для малышей, которым трудно объяснить, что нужно закрыть глаза во время мытья головы.

С какого возраста можно использовать ребенку взрослый шампунь?

Некоторые дерматологи предполагают постепенный переход на универсальные или мягкие шампуни с 10-12 лет, но только при отсутствии аллергии и проблем с кожей головы. Даже подросткам советуют использовать средства с минимальным содержанием химических добавок.

Что будет, если мыть ребенку голову взрослым шампунем?