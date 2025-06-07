Можно ли ребенку мыть голову взрослым шампунем: многие об этом не знают

Многие родители задумываются, действительно ли обязательно покупать отдельный детский шампунь, если под рукой есть обычный "взрослый"? Особенно этот вопрос становится актуальным, когда детское средство заканчивается, а на замену ничего нет.
РБК-Украина (проект Styler) проясняет этот вопрос детской гигиены.
Педиатры и дерматологи отмечают, что для детей использование взрослого шампуня может быть вредным. Кожа головы и волосы ребенка значительно чувствительнее, чем у взрослого. У младенцев и дошкольников она тонкая, имеет другой уровень pH и менее развитую барьерную функцию.
Взрослые шампуни часто содержат сульфаты, парабены, ароматизаторы и другие компоненты, которые могут вызвать раздражение, аллергию или даже дерматит.
В составе детских шампуней обычно нет агрессивных моющих компонентов, и они имеют так называемую "бесслезную" формулу, то есть не раздражают глаза. Это особенно важно для малышей, которым трудно объяснить, что нужно закрыть глаза во время мытья головы.
Некоторые дерматологи предполагают постепенный переход на универсальные или мягкие шампуни с 10-12 лет, но только при отсутствии аллергии и проблем с кожей головы. Даже подросткам советуют использовать средства с минимальным содержанием химических добавок.
Сухость кожи головы
Покраснение, зуд
Высыпания или шелушение
Раздражение глаз
Нарушение защитного барьера кожи
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В материале использованы следующие источники - WebMD, Mayo Clinic, Healthline, Cleveland Clinic, BabyCenter.