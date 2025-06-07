RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Можно ли ребенку мыть голову взрослым шампунем: многие об этом не знают

Фото: Каким шампунем лучше мыть голову ребенку (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Многие родители задумываются, действительно ли обязательно покупать отдельный детский шампунь, если под рукой есть обычный "взрослый"? Особенно этот вопрос становится актуальным, когда детское средство заканчивается, а на замену ничего нет.

РБК-Украина (проект Styler) проясняет этот вопрос детской гигиены.

Почему детский шампунь не маркетинговый трюк?

Педиатры и дерматологи отмечают, что для детей использование взрослого шампуня может быть вредным. Кожа головы и волосы ребенка значительно чувствительнее, чем у взрослого. У младенцев и дошкольников она тонкая, имеет другой уровень pH и менее развитую барьерную функцию.

Взрослые шампуни часто содержат сульфаты, парабены, ароматизаторы и другие компоненты, которые могут вызвать раздражение, аллергию или даже дерматит.

В составе детских шампуней обычно нет агрессивных моющих компонентов, и они имеют так называемую "бесслезную" формулу, то есть не раздражают глаза. Это особенно важно для малышей, которым трудно объяснить, что нужно закрыть глаза во время мытья головы.

С какого возраста можно использовать ребенку взрослый шампунь?

Некоторые дерматологи предполагают постепенный переход на универсальные или мягкие шампуни с 10-12 лет, но только при отсутствии аллергии и проблем с кожей головы. Даже подросткам советуют использовать средства с минимальным содержанием химических добавок.

Что будет, если мыть ребенку голову взрослым шампунем?

  • Сухость кожи головы

  • Покраснение, зуд

  • Высыпания или шелушение

  • Раздражение глаз

  • Нарушение защитного барьера кожи

 

Вас может заинтересовать

В материале использованы следующие источники - WebMD, Mayo Clinic, Healthline, Cleveland Clinic, BabyCenter.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиЗдоровьеВолосы