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Может ли вода утолять голод во время диеты: развеян известный миф

Как правильно пить воду на похудении (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Раньше можно было услышать прибаутку: "Хочешь есть - попей водички". Очевидно, подразумевается то, что вода якобы может утолить голод или по крайней мере снизить его. Однако это действительно ли так?

Фитнес-тренер Виктор Мандзяк рассказал об этом на своей странице в Facebook.

Действительно ли вода может заблокировать голод

На стенках желудка есть механорецепторы. Когда он заполняется едой, рецепторы активируются, сигнализируя мозг о сытости. Вода не содержит калорий. Таким образом, мозг не получит сигнал о сытости без калорий в желудке.

На ощущение сытости влияет не только растяжение стенок желудка, но и куча химических веществ. И влиять на них может только еда. Следует также добавить, что вода задерживается в желудке всего 20 минут, после чего выходит естественным путем.

Что сделать, чтобы не чувствовать сильного голода

Если ваше чувство голода вызвано изменениями в питании во время похудения, тогда эксперт советует добавить больше двигательной активности.

"У активных людей голод и аппетит в отношении энергопотерь лучше регулируется. По хлопскому разуму, двигательная активность делает мозг более точным в расчете необходимых телу калорий", - пишет он.

Вода не поможет утолить сильный голод (фото: Freepik)

Кроме того, если питание грамотно спланировано, голод донимать не должен. Наполните свой рацион продуктами с высоким индексом сытости и разнообразьте каждую тарелку.

Как правильно пить воду

Специалист отмечает, что совсем не нужно выпивать знаменитые два литра воды в сутки. Ежедневная норма жидкости индивидуальна для каждого. Она зависит от образа жизни, который вы ведете, уровня физической активности и других особенностей.

Лучшим вариантом станет пить воду тогда, когда вы будете этого хотеть. Ведь одна из главных ролей воды в организме - это избегание обезвоживания и утоления жажды. Однако в то же время нужно уметь различать голод и жажду.

Раньше мы рассказывали, полезно ли каждое утро натощак пить стакан теплой воды.

А еще мы писали о том, что случится с вами, если вы ежедневно будете пить воду с лимоном.

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