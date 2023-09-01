Может ли семейный врач круглосуточно выписывать справки о смерти: подробное объяснение

Что важно знать

Специалисты говорят, что из-за необходимости получить документ срочно многие считают, что можно позвонить по телефону семейному врачу с вопросом как можно быстрее получить врачебное свидетельство о смерти в любое время суток. Однако это не так.

На самом же деле семейный врач не предоставляет медицинские услуги круглосуточно и ночью имеет законное право отдыхать и не отвечать на телефонные звонки.

"Если семейный врач живет в деревне, не стоит стучать в дверь или окно ночью тоже. Дождитесь хотя бы восьми утра и связывайтесь с врачом в рабочие часы", - говорится в сообщении.

К тому же, семейный врач ночью не должен выезжать на факт регистрации смерти. Также выезд проводится только при отсутствии угроз жизни и здоровью медицинского работника.

Добавим, что в случае потери врачебного свидетельства о смерти выдается новое свидетельство с пометкой "дубликат" на основании заявления лица, получившего оригинал. Дубликат заполняется в двух экземплярах, номера которых должны быть идентичными. Первый выдается родственникам умершего или лицу, второй экземпляр вместе с заявлением о его получении остаются в заведении здравоохранения.

Кто выдает справку о смерти

Врачебное свидетельство о смерти выдается врачом, лечившим умершего, на основании наблюдений за больным и записей в медицинской документации, отражавших состояние больного до его смерти, или патологоанатомом на основании результатов вскрытия.

Важно, что свидетельство удостоверяется круглой печатью заведения только после того, как оно было проверено ответственным врачом.

Категорически запрещается, чтобы врач выдавал справку о смерти заочно без личного установления факта смерти. В исключительных случаях свидетельство может быть выдано врачом, установившим смерть только на основании осмотра трупа и данных о наличии у умершего болезней, которые могли привести к наступлению смерти.