Может ли секс заменить тренировку? Узнайте, сколько калорий вы можете сжечь во время интима

Что нужно знать

Физиотерапевт из Объединенных Арабских Эмиратов Киран Шеридан утверждает, что для сожжения калорий вам придется слишком долго заниматься сексом.

По словам эксперта, шесть минут секса сжигают около 21 калории. Секс как заменитель тренировок потребовал бы от вас немало жертв - как времени, так и сил. Что это значит? Занимайтесь сексом три-четыре раза в день по полчаса каждый раз, что позволит вам сжечь от 315 до 420 калорий.

"Лучше делать упражнения традиционным способом, потому что это может быть лучше для вашего здоровья, и это будет точно нацелено на мышцы и суставы, над которыми вам нужно работать", - сказал Шеридан.

Можете ли вы заниматься любовью каждый день?

Ежедневный секс - привлекательная перспектива. Но давайте будем честными - с таким количеством работы, обязанностей и встреч это, пожалуй, нереально для большинства людей. Поэтому лучше не отказываться от физических нагрузок и надеяться, что вы сможете каждый день находить время для секса.

"Чтобы считаться умеренными физическими упражнениями, сексуальная активность должна быть интенсивной и длительной, подобной быстрой ходьбе или езде на велосипеде", - сказал доктор Лоуренс Каннингем, врач общей практики.

Ключевые элементы физической подготовки, такие как выносливость сердечнососудистой системы, сила, гибкость и состав тела, не достигаются должным образом только с помощью секса.

Интенсивность и длительность физической активности во время секса может существенно отличаться и, как правило, не соответствует рекомендованным уровням сердечно-сосудистых или силовых тренировок, предложенных для пользы для здоровья, добавил он.

Как и во всем, важен сбалансированный подход. Секс не заменит тренировок, но здоровый образ жизни, включающий физическую активность и секс, принесет много пользы для вашего здоровья.