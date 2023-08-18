Может ли развиться рак от травмирования родинки: ответ дерматолога

Родинка - это врожденное или приобретенное доброкачественное образование на коже в виде пигментного пятна. Само по себе оно не несет никакой угрозы. Но вместе с тем существует мнение, что травмирование родинки может привести к развитию онкологии.
Действительно ли это так, рассказала дерматолог Наталья Попова на своей странице в Instagram.
Врач сразу успокаивает: травма родинки не означает развитие рака кожи. Проблема состоит в том, что по неосведомленности люди могут называть родинками все новообразования на теле.
При этом они пренебрегают профилактическими проверками, и в результате злокачественные новообразования могут развиваться.
Кстати, меланома - рак кожи - может выглядеть как обычная родинка, быть маленькой по размерам, а не как часто думают "большая, неровная, черная".
В таких случаях придерживайтесь алгоритма действий:
Запомните! Сам факт травмирования родинки не означает, что обязательно что-нибудь пойдет не так. Важно вовремя проверяться, как только вы заметили какие-то нетипичные изменения на теле или новообразования.
Раньше мы рассказывали, в каких случаях родинки могут превратиться в меланому.
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