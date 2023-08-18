RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может ли развиться рак от травмирования родинки: ответ дерматолога

Может ли родинка вызвать рак (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Родинка - это врожденное или приобретенное доброкачественное образование на коже в виде пигментного пятна. Само по себе оно не несет никакой угрозы. Но вместе с тем существует мнение, что травмирование родинки может привести к развитию онкологии.

Действительно ли это так, рассказала дерматолог Наталья Попова на своей странице в Instagram.

Откуда появился этот миф

Врач сразу успокаивает: травма родинки не означает развитие рака кожи. Проблема состоит в том, что по неосведомленности люди могут называть родинками все новообразования на теле.

При этом они пренебрегают профилактическими проверками, и в результате злокачественные новообразования могут развиваться.

Кстати, меланома - рак кожи - может выглядеть как обычная родинка, быть маленькой по размерам, а не как часто думают "большая, неровная, черная".

Что делать, если вы травмировали родинку

В таких случаях придерживайтесь алгоритма действий:

  • успокойтесь, не паникуйте, ведь доброкачественное новообразование из-за травмы не станет раком
  • если до травмы новообразования уже было злокачественным или имело злокачественные изменения, то после заживления следует обратиться к врачу, чтобы исключить факторы риска
  • обработайте место травматизации не спиртовым антисептиком (хлоргексидин, октинисепт)
  • если рана кровоточит, прижмите ее чистыми пальцами на 10-15 минут для ускорения свертывания крови
  • при необходимости заклейте пластырем
  • обратитесь за консультацией к дерматологу, чтобы проверить, что именно вы травмировали, и при необходимости удалить новообразование во избежание постоянной травматизации в будущем
  • не забывайте об использовании солнцезащитных средств на открытых участках кожи

Запомните! Сам факт травмирования родинки не означает, что обязательно что-нибудь пойдет не так. Важно вовремя проверяться, как только вы заметили какие-то нетипичные изменения на теле или новообразования.

Раньше мы рассказывали, в каких случаях родинки могут превратиться в меланому.

Читайте также приметы о родинках, которые вы никогда раньше не слышали.

Читайте РБК-Украина в Google News
родимкиздоровя