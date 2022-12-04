Может ли цвет глаз измениться с возрастом: не только у младенцев, но и у взрослых

Могут ли глаза изменить цвет

Первые фотографии младенцев обычно отличаются от других снимков в семейных альбомах. У малышей широко распахнутые глаза серого или голубого цвета, которые к первому или второму году жизни сменяются на карие, как у отца или зеленые - как у мамы.

При этом первоначальный цвет глаз особого значения не имеет, обычно они серые или серо-голубые.

Цвет глаз действительно может меняться с возрастом. У младенцев это естественный процесс, а у взрослых - из-за несчастного случая, инфекцию, солнечные лучи. А порой изменения происходят без всяких видимых причин.

Почему меняется цвет глаз у младенцев

Исследование Стэндфордского университета показывает, что изменение цвета глаз у младенцев зависит от самого цвета. Ученые наблюдали за 148 младенцами от рождения до достижения ими 2 лет.

Две трети малышей родились с карими глазами, а 1/5 - с голубыми. Через два года из 40 голубоглазых малышей у 11 глаза стали темно-карие, еще у троих - светло-карие, и у двоих - зеленые.

Из 77 малышей, которые родились с карими глазами, цвет остался прежним у 73. Таким образом, ученые выяснили, что голубые и серые глаза у новорожденных чаще сменяются другим оттенком, чем темные.

Самая частая смена - от светлого до темного, и эта смена происходит в раннем возрасте. Согласно наблюдениям, цвет глаз у малышей перестает меняться после 6 лет.

У неидентичных близнецов цвет глаз в дальнейшей жизни отличался чаще, чем у однояйцевых близнецов. Это указывает на то, что тенденция к смене цвета может быть исключительно генетической.

Феномен не сильно исследовали, но уже ясно, что смена цвета глаз более распространена среди жителей Северной Европы, жителей тихоокеанских островов и среди представителей смешанных рас.

Существуют также параллели с изменением цвета волос, которые иногда наблюдают в течение детства.

"Вы увидите фото детей, которые были блондинами в детстве, а потом у них стало темно-каштановые волосы, когда они подросли. Пигмент в наших волосах со временем может постепенно увеличиваться. И это, наверное, потому что клетки, которые вырабатывают пигмент, фактически накапливаются и мигрируют в эту область", - отмечает профессор офтальмологии в институте Lions Eye при университете Западной Австралии Дэвид Макки.

Точно также в глазах малышей накапливается пигмент, который приводит к смене цвета глаз. По словам исследователя, основным пигментом в глазах является меланин.

"Когда люди говорят цвет глаз, они отличают голубой и серый, а на самом деле серый - тоже вариант голубого, также есть комбинации светло-карего и зеленого, а коричневые глаза могут иметь оттенки от светлого до очень темного. Все это связано с количеством меланина", - подчеркнул профессор.

Большое количество меланина в организме тоже может быть полезным - например, защищать кожу во время интенсивного солнечного света.

А вот почему у некоторых детей производится больше меланина или меньше, по словам Макки, для ученых это до сих пор остается загадкой.

Стоит отметить, что цвет глаз может меняться не только у людей. Самое драматическое такое изменение - это смена цвета глаз у северного оленя - от золотисто-бирюзового летом до темно-голубого зимой.

И это изменение происходит не в радужной оболочке, а зеркальной структуре за сетчаткой, которая отбивает свет, чтобы сетчатка могла повторно его уловить. У людей такая структура отсутствует, так как она есть у животных, которые активны ночью и могут видеть в темноте.

А может ли цвет глаз измениться у взрослого

У младенцев этот процесс считается природным, но иногда цвет глаз может измениться и у взрослого человека. Из-за болезни, травмы, сильного солнца.

Самый известный случай таких изменений - у певца Дэвида Боуи. Из-за травмы его левый глаз изменил свой цвет. После серьезной травмы головы левая зеница сильно расширилась и больше не вернулась в свое положение. Поэтому у музыканта левый глаз был темным, а правый - бледно-голубой. На самом деле цвет не изменился, так как радужная оболочка не сменила окрас. Но из-за травмы глаз выглядел более темным.

По словам профессора Макки, если в глаз попадает много крови, то она может сменить окрас радужной оболочки. Еще в такой ситуации пигмент может размешаться и осесть.

Но самой частой причиной становится инфекция. У актрисы Милы Кунис правый глаз карий, а левый - зеленый. Это случай гетерохромии. В левом глазу артистки произошла инфекция радужной оболочки, которая разрушила пигмент.

"Некоторые инфекционные заболевания могут спровоцировать исчезновение пигмента. Например, из-за гетерохромного циклита Фуха, который может возникнуть после краснухи или кори", - объяснил профессор.

Известен также случай, когда пациент после перенесенной лихорадки Эбола, обнаружил смену цвета глаз - с голубого на зеленый. Врачи обнаружили, что вирус оставался в глазной жидкости даже после того, как был выведен из всего организма.

Порой цвет меняется не во всей радужной оболочке, а только в некоторых ее частях. Пятна Брушфилда появляются на радужной оболочке при синдроме Дауна. Коричневые пятна (узелки Лиша) могут быть признаком генетического неврофиброматоза 1 типа.

На глазах могут быть даже родинки и веснушки. Чаще всего они не приносят там вреда, но в редких случаях могут спровоцировать развитие опухоли.