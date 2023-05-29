Так ли полезен апельсиновый сок: диетолог расставила все точки над "і"

Что содержится в апельсиновом соке

Сок из апельсина содержит другие ключевые питательные вещества, в том числе фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть уникальное растительное соединение под названием гесперидин, которое может помочь поддерживать нормальное кровяное давление и другие положительные результаты для здоровья сердца.

По данным Министерства сельского хозяйства США, когда вы выпиваете 1 чашку стандартного 100% апельсинового сока без мякоти, вы насыщаете свой организм:

110 калориями

26 граммами углеводов

23 граммами сахара

2 граммами белка

72 мг витамина С (120% суточной нормы)

0,12 мг витамина B6 (6% суточной нормы)

14,4 мг кальция (2% суточной нормы)

Полезен ли апельсиновый сок?

Хотя апельсиновый сок в основном состоит из богатых питательных веществ, не все напитки создаются одинаково, особенно если учесть разнообразие брендов соков массового производства, которые в настоящее время представлены в магазинах.

"100% апельсиновый сок может быть частью сбалансированной и здоровой диеты", - уверяет диетолог.

В то время как некоторые марки магазинного апельсинового сока состоят из качественных ингредиентов, а 100% продукт вообще не содержит добавленных сахаров, в других добавлено очень много сахара. В свою очередь, это может действительно увеличить количество калорий в вашем рационе.

Лорен рекомендует очень внимательно изучать єтикетки соков, там не должно быть добавленного сахара!

Плюсы употребления апельсинового сока