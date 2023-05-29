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Так ли полезен апельсиновый сок: диетолог расставила все точки над "і"

Фото: Полезен ли апельсиновый сок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Независимо от того, начинаете ли вы обычно свое утро с открытия упаковки апельсинового сока или делаете фреш по выходным, апельсиновый сок является частью завтрака многих людей.

Но так ли полезен апельсиновый сок, как это пропагандируют эксперты, рассказала диетолог Лорен Манакер - автор книги "Кулинарная книга впервые беременной женщины".

Что содержится в апельсиновом соке

Сок из апельсина содержит другие ключевые питательные вещества, в том числе фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть уникальное растительное соединение под названием гесперидин, которое может помочь поддерживать нормальное кровяное давление и другие положительные результаты для здоровья сердца.

По данным Министерства сельского хозяйства США, когда вы выпиваете 1 чашку стандартного 100% апельсинового сока без мякоти, вы насыщаете свой организм:

  • 110 калориями
  • 26 граммами углеводов
  • 23 граммами сахара
  • 2 граммами белка
  • 72 мг витамина С (120% суточной нормы)
  • 0,12 мг витамина B6 (6% суточной нормы)
  • 14,4 мг кальция (2% суточной нормы)

Полезен ли апельсиновый сок?

Хотя апельсиновый сок в основном состоит из богатых питательных веществ, не все напитки создаются одинаково, особенно если учесть разнообразие брендов соков массового производства, которые в настоящее время представлены в магазинах.

"100% апельсиновый сок может быть частью сбалансированной и здоровой диеты", - уверяет диетолог.

В то время как некоторые марки магазинного апельсинового сока состоят из качественных ингредиентов, а 100% продукт вообще не содержит добавленных сахаров, в других добавлено очень много сахара. В свою очередь, это может действительно увеличить количество калорий в вашем рационе.

Лорен рекомендует очень внимательно изучать єтикетки соков, там не должно быть добавленного сахара!

Плюсы употребления апельсинового сока

  • Апельсиновый сок может помочь снизить риск инсульта.
  • Апельсиновый сок может уменьшить воспаление в вашем теле.
  • Апельсиновый сок может помочь в управлении весом.
  • Сок может помочь снизить уровень холестерина.
  • Апельсиновый сок может улучшить вашу иммунную систему.
  • Сок помогает снизить кровяное давление.

Напомним, что диетолог объяснила, какие продукты сохранят здоровье печени.

Кроме того, врач предостерег от продукта, который вызывает болезни сердца.

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апельсинсікЗдоровое питание