Так ли полезен апельсиновый сок: диетолог расставила все точки над "і"

Независимо от того, начинаете ли вы обычно свое утро с открытия упаковки апельсинового сока или делаете фреш по выходным, апельсиновый сок является частью завтрака многих людей.
Но так ли полезен апельсиновый сок, как это пропагандируют эксперты, рассказала диетолог Лорен Манакер - автор книги "Кулинарная книга впервые беременной женщины".
Сок из апельсина содержит другие ключевые питательные вещества, в том числе фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть уникальное растительное соединение под названием гесперидин, которое может помочь поддерживать нормальное кровяное давление и другие положительные результаты для здоровья сердца.
По данным Министерства сельского хозяйства США, когда вы выпиваете 1 чашку стандартного 100% апельсинового сока без мякоти, вы насыщаете свой организм:
Хотя апельсиновый сок в основном состоит из богатых питательных веществ, не все напитки создаются одинаково, особенно если учесть разнообразие брендов соков массового производства, которые в настоящее время представлены в магазинах.
"100% апельсиновый сок может быть частью сбалансированной и здоровой диеты", - уверяет диетолог.
В то время как некоторые марки магазинного апельсинового сока состоят из качественных ингредиентов, а 100% продукт вообще не содержит добавленных сахаров, в других добавлено очень много сахара. В свою очередь, это может действительно увеличить количество калорий в вашем рационе.
Лорен рекомендует очень внимательно изучать єтикетки соков, там не должно быть добавленного сахара!
Напомним, что диетолог объяснила, какие продукты сохранят здоровье печени.
Кроме того, врач предостерег от продукта, который вызывает болезни сердца.