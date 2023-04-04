Полезны ли замороженные овощи из магазина: нутрициолог рассказала всю правду

Зимой цены на свежие овощи и ягоды значительно повышаются, поэтому многие покупают их в замороженном виде в магазинах. Однако следует знать, сохраняют ли в них все витамины.
Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instgaram.
По ее словам, замороженные овощи, продающиеся в магазинах, проходят следующие этапы:
Нутрициолог говорит, что обычно в этом процессе нет никаких химикатов.
У быстрозамороженных овощей есть одно несомненное преимущество - они уже вымыты, почищены и нарезаны, поэтому их удобно и быстро готовить.
Больше всего на содержание питательных веществ влияет этап бланширования, теряется около 10-50% водорастворимых витаминов в зависимости от вида овощей. К тому же меняется цвет и текстура.
В общем, витамин С в свежих овощах начинает снижаться сразу после сбора урожая и продолжает это делать во время хранения.
Шоковая заморозка сохраняет не только максимум питательных веществ, но также форму, структуру и цвет овощей.
Мгновенное влияние крайне низких температур не дает воде, содержащейся в овощах, фруктах и ягодах, превратиться в крупные кристаллы льда. Таким образом, клеточные оболочки остаются целыми, полезные вещества - невредимыми.
Блюда из замороженных овощей подходят тем, кто не любит много и долго готовить, кроме того это бюджетный способ дополнить рацион витаминами.
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