Полезны ли соленые огурцы для здоровья: диетолог назвал все плюсы и минусы

Чем полезны соленые огурцы

Диетолог Эми Шапиро рассказал, что некоторые соленые огурцы полезнее других. Они содержат много пребиотиков, поддерживающих здоровый баланс кишечных бактерий и улучшающих пищеварение.

Повышение уровня гидратации

Соленые огурцы обеспечивают правильное количество калия, который очень важен для баланса воды в организме. Калий - это электролит, поддерживающий гидратацию среди других важных процессов.

Здоровье пищеварения

Соленые огурцы - это овощи, а все растительные продукты содержат клетчатку. Эта клетчатка помогает поддерживать регулярность пищеварения и может помочь снизить уровень холестерина.

Соление также является хорошим источником витамина С, укрепляющего иммунитет и витамина А для здоровья глаз.

Микробиом кишечника - это группа из более триллиона микроорганизмов, живущих в нашем кишечном тракте. Эти микроорганизмы, которые включают бактерии, играющие жизненно важную роль в пищеварении, а также в усвоении и создании питательных веществ в организме.

Живые микробы ферментированных овощей могут предложить уникальные преимущества по сравнению с не маринованными и неферментированными микроорганизмами, обеспечивая большую поддержку здоровья кишечника и обмена веществ.

Вред для здоровья

Очень высокое содержание соли

Соленые огурцы содержат большое содержание натрия. Каждый день человеку нужно небольшое количество натрия для выполнения жизненно важных функций в организме.

Как основной электролит натрий играет центральную роль в балансе жидкости, а также помогает транспортировать кислород и питательные вещества. Однако для выполнения этих функций требуется всего менее 500 миллиграммов натрия в день.

Чрезмерное потребление натрия может способствовать высокому артериальному давлению, болезням сердца и другим проблемам со здоровьем.

Нездоровые добавки

Некоторые купленные в магазине соленые огурцы могут содержать добавленный сахар, искусственные ароматизаторы, консерванты и другие добавки, способные чрезмерному потреблению калорий и уменьшать их потенциальную пользу.

Поскольку маринованные огурцы содержат минимальное количество углеводов, они могут быть отличными для тех, кто страдает сахарным диабетом, поскольку они не вызывают скачков уровня сахара в крови.

Могут вредить зубам

Чрезмерная кислотность вредна для любой части тела, особенно для зубов. Соленые огурцы кислые, что может с течением времени повредить зубную эмаль. Это может произойти при употреблении в большом количестве.