Существует ли цифра идеального веса: нутрициолог рассказала всю правду

Идеальный вес для каждого свой и прежде всего это то, когда человек чувствует себя здоровым. Нутрициолог назвала формулу, которая поможет определить индекс массы тела.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на идеальный вес и как его рассчитать.
По словам нутрициолога Елены Костюк, влияние это значительно больше, чем кажется.
Принято выделять три типа телосложения:
Благодаря большей костной массе люди с гиперстеническим типом обычно имеют больший вес, даже если их рост такой же, как у людей с астеническим типом.
Существуют несколько формул для расчета идеального веса тела (ИВТ), разработанных для того, чтобы помогать врачам в выборе дозировки лекарства или для общих рекомендаций по весу.
Одна формулы являются упрощенными ориентирами, они не учитывают индивидуальные особенности тела.
ВОЗ рекомендует ИМТ в диапазоне от 18,5 до 25 в качестве нормального для мужчин и женщин.
Соотношение веса, роста и возраста для женщин и мужчин можно определить с помощью индекса массы тела (ИМТ). Для этого существует простая формула:
ИМТ = вес (кг): (рост (м)) в квадрате.
Однако этот показатель тоже имеет свои ограничения. Он учитывает только вес и рост, не обращая внимания на мышечную массу, жировую ткань, особенности типа телосложения и уровень физической активности.
Например, человек с развитой мышечной массой может иметь ИМТ, превышающий норму, но это не означает, что он имеет избыточный вес. С другой стороны, люди с астеническим телосложением могут иметь IMT в пределах нормы, но при этом сниженный уровень мышечной массы и меньший запас жировой ткани.
Если вы хотите лучше понимать свои параметры и выбрать оптимальный подход к поддержанию веса, важно учитывать не только ИМТ, но и другие факторы:
Важно понимать, что идеальный вес - это не просто цифра на весах, а показатель, помогающий поддерживать баланс между физическим состоянием, уровнем активности и самочувствием.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Medical news.