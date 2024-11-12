Существует ли цифра идеального веса: нутрициолог рассказала всю правду

Влияет ли тип телосложения на идеальный вес

По словам нутрициолога Елены Костюк, влияние это значительно больше, чем кажется.

Принято выделять три типа телосложения:

астеник - тонкокостый тип телосложения, где запястье у женщин достигает до 15 см в обхвате, а у мужчин - до 17 см

нормостеник - среднекостный тип: запястье от 15 до 17 см у женщин и от 17 до 20 см у мужчин

гиперстеник - ширококостный тип телосложения, с обхватом запястья более 17 см у женщин и более 20 см у мужчин

Благодаря большей костной массе люди с гиперстеническим типом обычно имеют больший вес, даже если их рост такой же, как у людей с астеническим типом.

Формулы идеального веса

Существуют несколько формул для расчета идеального веса тела (ИВТ), разработанных для того, чтобы помогать врачам в выборе дозировки лекарства или для общих рекомендаций по весу.

Одна формулы являются упрощенными ориентирами, они не учитывают индивидуальные особенности тела.

Индекс массы тела

ВОЗ рекомендует ИМТ в диапазоне от 18,5 до 25 в качестве нормального для мужчин и женщин.

Соотношение веса, роста и возраста для женщин и мужчин можно определить с помощью индекса массы тела (ИМТ). Для этого существует простая формула:

ИМТ = вес (кг): (рост (м)) в квадрате.

Однако этот показатель тоже имеет свои ограничения. Он учитывает только вес и рост, не обращая внимания на мышечную массу, жировую ткань, особенности типа телосложения и уровень физической активности.

Например, человек с развитой мышечной массой может иметь ИМТ, превышающий норму, но это не означает, что он имеет избыточный вес. С другой стороны, люди с астеническим телосложением могут иметь IMT в пределах нормы, но при этом сниженный уровень мышечной массы и меньший запас жировой ткани.

Если вы хотите лучше понимать свои параметры и выбрать оптимальный подход к поддержанию веса, важно учитывать не только ИМТ, но и другие факторы:

процент мышечной и жировой массы: вес мышц значительно больше, чем вес жировой ткани

уровень физической активности: чем активнее человек, тем больше он может весить за счет мышц, не выходя за пределы здоровых показателей

тип телосложения

Важно понимать, что идеальный вес - это не просто цифра на весах, а показатель, помогающий поддерживать баланс между физическим состоянием, уровнем активности и самочувствием.