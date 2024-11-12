Существует ли цифра идеального веса: нутрициолог рассказала всю правду

Идеальный вес для каждого свой и прежде всего это то, когда человек чувствует себя здоровым. Нутрициолог назвала формулу, которая поможет определить индекс массы тела.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на идеальный вес и как его рассчитать.

Влияет ли тип телосложения на идеальный вес

По словам нутрициолога Елены Костюк, влияние это значительно больше, чем кажется.

Принято выделять три типа телосложения:

астеник - тонкокостый тип телосложения, где запястье у женщин достигает до 15 см в обхвате, а у мужчин - до 17 см

нормостеник - среднекостный тип: запястье от 15 до 17 см у женщин и от 17 до 20 см у мужчин

гиперстеник - ширококостный тип телосложения, с обхватом запястья более 17 см у женщин и более 20 см у мужчин

Благодаря большей костной массе люди с гиперстеническим типом обычно имеют больший вес, даже если их рост такой же, как у людей с астеническим типом.

Формулы идеального веса

Существуют несколько формул для расчета идеального веса тела (ИВТ), разработанных для того, чтобы помогать врачам в выборе дозировки лекарства или для общих рекомендаций по весу.

Одна формулы являются упрощенными ориентирами, они не учитывают индивидуальные особенности тела.

Никакая мера размера тела не может определить точное состояние здоровья человека или потенциальные риски для здоровья. Питательная, сбалансированная диета, физические упражнения и другие повадки образа жизни могут поддерживать улучшение здоровья независимо от веса человека.

Индекс массы тела

ВОЗ рекомендует ИМТ в диапазоне от 18,5 до 25 в качестве нормального для мужчин и женщин.

Соотношение веса, роста и возраста для женщин и мужчин можно определить с помощью индекса массы тела (ИМТ). Для этого существует простая формула:

ИМТ = вес (кг): (рост (м)) в квадрате.

Однако этот показатель тоже имеет свои ограничения. Он учитывает только вес и рост, не обращая внимания на мышечную массу, жировую ткань, особенности типа телосложения и уровень физической активности.

Например, человек с развитой мышечной массой может иметь ИМТ, превышающий норму, но это не означает, что он имеет избыточный вес. С другой стороны, люди с астеническим телосложением могут иметь IMT в пределах нормы, но при этом сниженный уровень мышечной массы и меньший запас жировой ткани.

Если вы хотите лучше понимать свои параметры и выбрать оптимальный подход к поддержанию веса, важно учитывать не только ИМТ, но и другие факторы:

процент мышечной и жировой массы: вес мышц значительно больше, чем вес жировой ткани

уровень физической активности: чем активнее человек, тем больше он может весить за счет мышц, не выходя за пределы здоровых показателей

тип телосложения

Важно понимать, что идеальный вес - это не просто цифра на весах, а показатель, помогающий поддерживать баланс между физическим состоянием, уровнем активности и самочувствием.