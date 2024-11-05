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Существует ли "правильный" возраст для начала сексуальной жизни? Что стоит знать молодежи

Вторник 05 ноября 2024 20:20
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Существует ли "правильный" возраст для начала сексуальной жизни? Что стоит знать молодежи Когда молодежь должна начинать интимную жизнь и понять готовность (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Вопрос о том, когда начинать сексуальную жизнь, волнует многих молодых людей и их родителей. В обществе часто можно услышать, что есть определенный "правильный" возраст первого сексуального опыта. Однако на самом деле ответ на этот вопрос намного сложнее, чем просто цифра.

Есть ли "правильный" возраст для начала сексуальной жизни и как понять, что вы уже к нему готовы, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Какой возраст является "правильным" для начала сексуальной жизни

Во-первых, важно понимать, что готовность к интимным отношениям не определяется только возрастом. Эмоциональная зрелость играет немаловажную роль.

Человек должен быть психологически готов взять ответственность за свои действия, понимать свои потребности и границы, а также уважать потребности и границы партнера.

Во-вторых, начало сексуальной жизни должно быть сознательным выбором, а не следствием давления со стороны окружающих или партнеров.

Важно, чтобы этот шаг был сделан по собственному желанию, а не из-за попыток соответствовать чьим-то ожиданиям или избежать чувства неполноценности.

Кроме того, необходимо знать о возможных последствиях - как физических, так и эмоциональных. Информированность о защите, методах контрацепции и рисках передаваемых половым путем инфекций поможет избежать нежелательных проблем.

Законодательство во многих странах определяет минимальный возраст согласия, и это важно учитывать, поскольку эти законы призваны оградить молодежь от риска ранних или невзвешенных решений.

Однако этот "минимальный" возраст не всегда индикатор эмоциональной готовности.

Следовательно, "правильный" возраст для начала сексуальной жизни не универсален и зависит от индивидуальной зрелости, осведомленности и готовности к ответственности.

"Самое главное - делать этот выбор осознанно, без спешки и давления, руководствуясь собственными чувствами и желанием", - отмечает Виталий Курсик.

Раньше мы писали о том, может ли секс без любви быть лучше романтического.

А еще рассказывали о том, почему женщины соглашаются на отношения с женатыми мужчинами.

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