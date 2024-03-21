Существует ли безопасная норма сахара и как ее рассчитать: секрет от диетолога

Как объясняет специалист, четко установленных рекомендаций по количеству природного сахара (фруктозы и лактозы), который вы должны есть, не существует. Однако есть указания по добавленному сахару.

Так, количество такого сахара должно быть не более 10% от общего потребления калорий в день. То есть если вы потребляете ориентировочно 2000 калорий в день, то ваша норма сахара должна быть не более 50 граммов.

"Наш организм обычно перерабатывает все формы сахара все равно, за некоторыми исключениями. Сложные углеводы содержат три или более типа сахара, а также питательные вещества как клетчатка. В результате они перевариваются медленнее, чем простые сахара, что предотвращает скачки уровня глюкозы в крови", - отмечает Самойленко.

Она добавила, что столовый сахар и другие подсластители являются простыми и достаточно калорийными углеводами. Их чрезмерное потребление связано с такими болезнями как гипертония, сахарный диабет, ожирение и другими.

Диетолог советует подумать, какие продукты и напитки с высоким содержанием сахара вы регулярно потребляете и замените их альтернативами с меньшим содержанием сахара.

Например, магазинный йогурт с черникой – на греческий йогурт 100% + замороженная малина. Или сладкий натуральный чай в кафе на травяной чай без добавленного сахара.

"Помните, во всем должен быть здравый смысл, как в потреблении, так и в ограничении разных продуктов", - резюмирует Самойленко.