Достаточно ли у вас в крови железа? Комаровский дал точный ответ

Для чего нам железо

Самая основная роль железа в том, что оно является частью молекулы гемоглобина. Благодаря этому в мышечные ткани поступает воздух, и человек может вести нормальную жизнедеятельность.

Железо участвует в обмене веществ, играет роль в работе иммунной системы. Считается, что без железа нарушается работа мозга и ухудшаются когнитивные функции.

В каких продуктах есть железо

Этот микроэлемент находится в продуктах как растительного, так и животного происхождения. Оно есть во фруктах, зелени, овощах и бобовых, но самая высокая его концентрация - в мясе и рыбе.

Кому железо наиболее необходимо

Беременным. В процессе вынашивания ребенка женщина отдает часть железа и начинает испытывать дефицит. Когда планируете беременность, в организме нужно создать "запасы" железа.

В процессе вынашивания ребенка женщина отдает часть железа и начинает испытывать дефицит. Когда планируете беременность, в организме нужно создать "запасы" железа. Веганам. Люди, которые соблюдают такой стиль питания, необходимо следить за уровнем железа, ведь они могут получить его из продуктов животного происхождения.

Люди, которые соблюдают такой стиль питания, необходимо следить за уровнем железа, ведь они могут получить его из продуктов животного происхождения. Женщинам с избыточным выделением во время менструаций. В настоящее время организм теряет небольшое количество крови, вместе с которой теряется и железо.

Следует понимать, что если у вас уже обнаружен дефицит железа, то очень трудно восполнить пробелы только продуктами с его содержанием.

Как проявляется железодефицит

Бледная кожа

Одышка

Головокружение

Потеря сознания

Проблемы с ногтями

Однако все эти симптомы могут проявляться и при некоторых других заболеваниях, поэтому точнее всего будет сдать анализ на уровень железа.

Какие анализы сдавать

Самый первый и самый простой - это уровень гемоглобина. Считается, что количество гемоглобина ниже 130 г/л крови у мужчин и ниже 120 г/л у женщин и детей старше полугода, это анемия.

Однако бывают распространенные ситуации, когда уровень гемоглобина в норме, а человеческий организм все равно испытывает дефицит железа. Определить это можно исследованием крови на количество ферритина. Этот анализ позволяет расставить все точки над "i".

Как правильно принимать препараты

Если врач назначил препараты для повышения уровня железа в крови, соблюдайте эти правила: