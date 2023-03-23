Достаточно ли у вас в крови железа? Комаровский дал точный ответ

По данным ВОЗ, примерно 2 миллиарда человек на Земле испытывают дефицит железа в крови. Это наиболее распространенный дефицит, которым чаще всего страдают женщины и дети. Однако проверить его и пополнить в организме можно несложными шагами.
Об этом рассказал Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.
Самая основная роль железа в том, что оно является частью молекулы гемоглобина. Благодаря этому в мышечные ткани поступает воздух, и человек может вести нормальную жизнедеятельность.
Железо участвует в обмене веществ, играет роль в работе иммунной системы. Считается, что без железа нарушается работа мозга и ухудшаются когнитивные функции.
Этот микроэлемент находится в продуктах как растительного, так и животного происхождения. Оно есть во фруктах, зелени, овощах и бобовых, но самая высокая его концентрация - в мясе и рыбе.
Следует понимать, что если у вас уже обнаружен дефицит железа, то очень трудно восполнить пробелы только продуктами с его содержанием.
Однако все эти симптомы могут проявляться и при некоторых других заболеваниях, поэтому точнее всего будет сдать анализ на уровень железа.
Самый первый и самый простой - это уровень гемоглобина. Считается, что количество гемоглобина ниже 130 г/л крови у мужчин и ниже 120 г/л у женщин и детей старше полугода, это анемия.
Однако бывают распространенные ситуации, когда уровень гемоглобина в норме, а человеческий организм все равно испытывает дефицит железа. Определить это можно исследованием крови на количество ферритина. Этот анализ позволяет расставить все точки над "i".
Если врач назначил препараты для повышения уровня железа в крови, соблюдайте эти правила:
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