Действительно ли фольга отравляет еду во время приготовления: объяснение нутрициолога

Влияет ли алюминиевая фольга на качество пищи

"Алюминий - очень распространенный элемент, его содержание в воде, пищи есть всегда. Топ по содержанию - весь листовой чай, какао-бобы и шоколад, пряности и специи, травы. Здоровый организм справляется с этими дозами", - пишет эксперт.

Нутрициолог отмечает, что нет доказательной базы, что использование алюминиевой посуды прямо коррелируется с ростом какого-нибудь заболевания.

"Но миф таки очень живущий, скорее потому, что часть исследований была направлена именно на то, чтобы понять, насколько фольга увеличивает этот процент", - объясняет Голобородько.

При этом она добавляет, что увеличивает проникновение алюминия в пищу только длительное приготовление на очень высоких температурах, когда запекаются:

красное мясо

кислотные продукты (пасленовые - особенно помидор и перец, а еще яблоки)

когда есть кислая среда - уксус или вино

"В этом случае проникновение алюминия усиливается в 2-3 раза. В других случаях - нет, кроме того, современная пищевая фольга имеет напыление из защитного слоя. Для винегрета и шубы свеклу и морковь лучше запекать. Так они вкуснее, потому что отваривая их, вы сливаете полезные элементы в воду", - говорит нутрициолог.

Чем опасен алюминий для здоровья

Повышенный уровень алюминия в организме связывают с болезнью Альцгеймера или раком, но доказательства еще не окончательны и требуют дополнительных исследований.

Допустим низкий уровень алюминия в организме - употребление около 2 мг на кг веса тела в неделю, по данным ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Одно исследование показало, что запекание красного мяса в фольге увеличивает содержание алюминия в пище на 378%.

Вместе с тем, нет доказательств, что поступающий из фольги алюминий негативно влияет на здоровье. Однако, эксперты советуют избегать приготовления пищи в фольге при высоких температурах, не пользоваться алюминиевой посудой и не смешивать фольгу с кислыми продуктами.