Правда ли ребенок может унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины: объяснение ученого

Может ли ребенок унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины

Вопрос, влияют ли какие-либо черты, или характеристики предыдущих сексуальных партнеров женщины на ребенка, которого она будет иметь от своего настоящего или будущего мужчины, имеет четкий ответ.

"Это явление называется - "Телегонией". И основное, что нам нужно об этом знать, что этой телегонии не существует, кроме случаев экзотических млекопитающих и насекомых. У всех других телегоний организмов не существует и у людей также", - пояснил ученый.

По словам Александра, таким явлением пытались объяснить, почему женщине следует ждать половой жизни со своим мужем, от которого она планирует иметь детей. Потому что если она будет ходить с кем-то другим, то его цвет глаз, его рост, его интеллект унаследуется у того ребенка, которого женщина захочет иметь от того мужчины, с которым она будет связывать свою жизнь.

Может ли ребенок унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины (фото: Freepik)

Или, таким образом, еще объясняли свою неверность. Разные женщины в разных эпохах, когда говорили, что ребенок похож не на любимого, а на бывшего и это биология.

Но на самом деле, по словам ученого, так биология не работает. У ребенка есть те черты, которые он унаследовал только от двух человек - от своей мамы и своего папы, на 50 процентов от каждого.

"Все эти черты наследуются довольно сложно и мы не можем сказать, что, например, носик или подбородок от мамы, от отца или от дедушки. Все человеческие черты удивительно сложны. И да, у некоторых детей могут проявиться признаки, которые были не у нее родителей, а много поколений назад. Но никакого отношения к предыдущим сексуальным партнерам женщины эти характеристики не имеют", - завершает ученый.