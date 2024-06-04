Действительно ли красное мясо вызывает рак. Диетолог расставила точки над "i"

Частое употребление красного мяса ассоциируется с возросшим риском некоторых хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы. Однако особый интерес вызывают исследования связи красного мяса с риском рака.
Действительно ли употребление этого продукта может вызвать онкологические заболевания, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.
Необработанное красное мясо (стейки, свиные и бараньи отбивные, голени) может быть питательным, поскольку содержит много белка, витаминов, минералов и других полезных веществ.
Впрочем, его употребление также следует ограничивать, ведь Международное агентство исследования рака (IARC) классифицировало необработанное красное мясо как вероятный канцероген (Группа 2A).
К обработанному красному мясу относятся хот-доги, пепперони, салями, бекон, ветчина, мясные полуфабрикаты, колбасы, болонья, вяленое мясо и мясные консервы.
Такие продукты имеют более высокую степень обработки и модификации. IARC классифицирует мясо как канцероген для людей (Группа 1), что означает, что достаточно доказательств его связи с развитием колоректального рака.
Хотя результаты исследований показывают, что обработанное красное мясо имеет сильную связь с увеличением риска рака, необработанное мясо также потенциально может повысить этот риск при употреблении в больших количествах.
Для снижения риска развития колоректального и других видов рака следует ограничить потребление обработанного мяса. Также важно обращать внимание на количество необработанного красного мяса в вашем рационе и способы его приготовления.
Напомним, что ученые рассказали, что может сократить вашу жизнь.
Читайте также, диетолог рассказал о самом важном витамине, который помогает заживлению ран и здоровью костей.