RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Действительно ли красное мясо вызывает рак. Диетолог расставила точки над "i"

Фото: Приводит ли употребление красного мяса к раку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Частое употребление красного мяса ассоциируется с возросшим риском некоторых хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы. Однако особый интерес вызывают исследования связи красного мяса с риском рака.

Действительно ли употребление этого продукта может вызвать онкологические заболевания, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.

Какая разница между необработанным и обработанным красным мясом

Необработанное красное мясо (стейки, свиные и бараньи отбивные, голени) может быть питательным, поскольку содержит много белка, витаминов, минералов и других полезных веществ.

Впрочем, его употребление также следует ограничивать, ведь Международное агентство исследования рака (IARC) классифицировало необработанное красное мясо как вероятный канцероген (Группа 2A).

К обработанному красному мясу относятся хот-доги, пепперони, салями, бекон, ветчина, мясные полуфабрикаты, колбасы, болонья, вяленое мясо и мясные консервы.

Такие продукты имеют более высокую степень обработки и модификации. IARC классифицирует мясо как канцероген для людей (Группа 1), что означает, что достаточно доказательств его связи с развитием колоректального рака.

О чем говорят исследования?

Хотя результаты исследований показывают, что обработанное красное мясо имеет сильную связь с увеличением риска рака, необработанное мясо также потенциально может повысить этот риск при употреблении в больших количествах.

Для снижения риска развития колоректального и других видов рака следует ограничить потребление обработанного мяса. Также важно обращать внимание на количество необработанного красного мяса в вашем рационе и способы его приготовления.

 

Напомним, что ученые рассказали, что может сократить вашу жизнь.

Читайте также, диетолог рассказал о самом важном витамине, который помогает заживлению ран и здоровью костей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеМясо