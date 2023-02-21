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Бывает ли у котов депрессия и как она проявляется: обратите внимание на эти признаки

Как проявляется депрессия у кошек (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коты, как собаки и люди, могут испытывать множество разных эмоций и чувств. Распознать их у этих домашних любимцев бывает очень непросто. А коты на самом деле умеют радоваться, злиться, грустить и даже испытывать депрессию.

Как проявляется депрессия у котов - читайте в материале ниже.

Симптомы депрессии у котов

Зоопсихологи выделяют 10 основных признаков депрессии у котов:

  • Апатия, отказ от еды и вкусностей, отказ от активности
  • Повышенная раздражительность, желание спрятаться, остаться в одиночестве
  • Резкие перепады настроения
  • Отказ ухаживать за своей шерстью
  • Порча мебели и других предметов
  • Жалобное мяуканье, порой без всякой на то причины
  • Отказ ходить в туалет в свой лоток
  • Попытки метить территорию у стерилизованных котов
  • Изменение поведения: ласковая кошка внезапно становится агрессивной

Владельцы котов не всегда распознают первые признаки депрессии у животного. А временами психологические проблемы можно спутать с гормональной перестановкой или проблемами с внутренними органами.

Поэтому, если вы обнаружили у своего любимца признаки, которые описаны выше - следует как можно быстрее обратиться за консультацией к ветеринару.

Причины возникновения депрессии у котов

Самая частая причина - изменение привычного уклада жизни, привычек, места проживания у животного. Для депрессии коту будет достаточно поменять владельца, переехать в другой дом.

У кошек причиной может стать потеря потомства - они часто начинают грустить, когда котята подрастают и их отдают в новые семьи. Или же кошка потеряла еще не рожденных котят.

Еще причинами депрессии могут быть:

  • Появление в доме еще одного животного
  • Проявление жестокости к коту со стороны хозяина или других членов семьи
  • Отсутствие внимания хозяина
  • Дефицит витаминов и минералов
  • Наступление периода половой охоты и невозможность выплеснуть накопленную энергию

Что может сделать хозяин

В первую очередь - показать кота ветеринару. Если есть такая потребность - проконсультироваться с зоопсихологом.

Также стоит больше времени уделять животному - играть, гладить, разговаривать, общаться. Если кот отказывается от активных игр - не нужно его заставлять. Можно угостить его вкусностями, посидеть рядом, погладить, вычесать шерсть (если кот это любит), ласково с ним поговорить.

Коты очень радуются новым подаркам - когтеточка, лежанка, домик, игрушки. Их можно купить в зоомагазине или сделать собственными руками. Создайте своему питомцу больше пространства для игр.

Кстати, ранее мы писали о том, чем категорически нельзя кормить котов.

А еще рассказывали о том, почему коты одних людей любят, а других - нет.

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