Бывает ли у котов депрессия и как она проявляется: обратите внимание на эти признаки

Симптомы депрессии у котов

Зоопсихологи выделяют 10 основных признаков депрессии у котов:

Апатия, отказ от еды и вкусностей, отказ от активности

Повышенная раздражительность, желание спрятаться, остаться в одиночестве

Резкие перепады настроения

Отказ ухаживать за своей шерстью

Порча мебели и других предметов

Жалобное мяуканье, порой без всякой на то причины

Отказ ходить в туалет в свой лоток

Попытки метить территорию у стерилизованных котов

Изменение поведения: ласковая кошка внезапно становится агрессивной

Владельцы котов не всегда распознают первые признаки депрессии у животного. А временами психологические проблемы можно спутать с гормональной перестановкой или проблемами с внутренними органами.

Поэтому, если вы обнаружили у своего любимца признаки, которые описаны выше - следует как можно быстрее обратиться за консультацией к ветеринару.

Причины возникновения депрессии у котов

Самая частая причина - изменение привычного уклада жизни, привычек, места проживания у животного. Для депрессии коту будет достаточно поменять владельца, переехать в другой дом.

У кошек причиной может стать потеря потомства - они часто начинают грустить, когда котята подрастают и их отдают в новые семьи. Или же кошка потеряла еще не рожденных котят.

Еще причинами депрессии могут быть:

Появление в доме еще одного животного

Проявление жестокости к коту со стороны хозяина или других членов семьи

Отсутствие внимания хозяина

Дефицит витаминов и минералов

Наступление периода половой охоты и невозможность выплеснуть накопленную энергию

Что может сделать хозяин

В первую очередь - показать кота ветеринару. Если есть такая потребность - проконсультироваться с зоопсихологом.

Также стоит больше времени уделять животному - играть, гладить, разговаривать, общаться. Если кот отказывается от активных игр - не нужно его заставлять. Можно угостить его вкусностями, посидеть рядом, погладить, вычесать шерсть (если кот это любит), ласково с ним поговорить.

Коты очень радуются новым подаркам - когтеточка, лежанка, домик, игрушки. Их можно купить в зоомагазине или сделать собственными руками. Создайте своему питомцу больше пространства для игр.