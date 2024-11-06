Безопасно ли есть гранат с косточками и с какого возраста можно давать детям

Гранат является суперфудом, богатым антиоксидантами, витаминами и минералами. Нутрициолог рассказала, безопасно ли его есть с косточками.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пользе граната и с какого возраста его можно давать детям.
Детский нутрициолог Валерия Варницкая рассказала, что мякоть граната является отличным источником различных антиоксидантов, калия, клетчатки, витамина С и фолиевой кислоты.
Вместе эти нутриенты поддерживают иммунную систему, способствуют здоровью кожи, сердца, мозга, улучшают пищеварение и снижают риск возникновения многих болезней.
Гранат содержит мало железа, но благодаря витамину С может способствовать лучшему усвоению железа из растительных источников.
Кроме этого сок граната не является альтернативой цельному плоду, ведь содержит много добавленного сахара, меньше питательных веществ и практически ноль клетчатки.
Эксперт отметила, что косточки граната, составляющие почти половину его веса, богаты витамином Е, магнием, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой (целлюлоза и лигнин).
Большинство людей могут употреблять их безопасно, но чрезмерное потребление иногда может привести к закупорке кишечника, особенно у людей с хроническими запорами.
К тому же гранат и особенно сок может влиять на действие некоторых лекарств, а именно препаратов для снижения давления и холестерина.
Гранат можно предлагать давать ребенку с самого начала прикорма.
Как правильно подавать гарант в разном возрасте:
Раньше мы сообщали, что произойдет со здоровьем, если постоянно есть гранат с косточками.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница детского нутрициолога Валерии Варницкой и сайт Southern living.