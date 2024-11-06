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Безопасно ли есть гранат с косточками и с какого возраста можно давать детям

Можно ли есть гранат с косточками (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гранат является суперфудом, богатым антиоксидантами, витаминами и минералами. Нутрициолог рассказала, безопасно ли его есть с косточками.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пользе граната и с какого возраста его можно давать детям.

Польза граната

Детский нутрициолог Валерия Варницкая рассказала, что мякоть граната является отличным источником различных антиоксидантов, калия, клетчатки, витамина С и фолиевой кислоты.

Вместе эти нутриенты поддерживают иммунную систему, способствуют здоровью кожи, сердца, мозга, улучшают пищеварение и снижают риск возникновения многих болезней.

Гранат содержит мало железа, но благодаря витамину С может способствовать лучшему усвоению железа из растительных источников.

Кроме этого сок граната не является альтернативой цельному плоду, ведь содержит много добавленного сахара, меньше питательных веществ и практически ноль клетчатки.

Безопасно ли есть косточки

Эксперт отметила, что косточки граната, составляющие почти половину его веса, богаты витамином Е, магнием, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой (целлюлоза и лигнин).

Большинство людей могут употреблять их безопасно, но чрезмерное потребление иногда может привести к закупорке кишечника, особенно у людей с хроническими запорами.

К тому же гранат и особенно сок может влиять на действие некоторых лекарств, а именно препаратов для снижения давления и холестерина.

Когда можно давать детям

Гранат можно предлагать давать ребенку с самого начала прикорма.

Как правильно подавать гарант в разном возрасте:

  • 6-9 мес: давленные зернышки на ложке, если ребенок на БЛВ (самоприкорм)
  • 9 -12 мес: давлены отдельные зернышки, если ребенок на БЛВ или перешел на такую текстуру
  • 12+ мес: зернышки без модификации

Раньше мы сообщали, что произойдет со здоровьем, если постоянно есть гранат с косточками.

Также мы писали, как быстро и легко почистить гранат без брызг.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница детского нутрициолога Валерии Варницкой и сайт Southern living.

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