Безопасно ли есть гранат с косточками и с какого возраста можно давать детям

Польза граната

Детский нутрициолог Валерия Варницкая рассказала, что мякоть граната является отличным источником различных антиоксидантов, калия, клетчатки, витамина С и фолиевой кислоты.

Вместе эти нутриенты поддерживают иммунную систему, способствуют здоровью кожи, сердца, мозга, улучшают пищеварение и снижают риск возникновения многих болезней.

Гранат содержит мало железа, но благодаря витамину С может способствовать лучшему усвоению железа из растительных источников.

Кроме этого сок граната не является альтернативой цельному плоду, ведь содержит много добавленного сахара, меньше питательных веществ и практически ноль клетчатки.

Безопасно ли есть косточки

Эксперт отметила, что косточки граната, составляющие почти половину его веса, богаты витамином Е, магнием, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой (целлюлоза и лигнин).

Большинство людей могут употреблять их безопасно, но чрезмерное потребление иногда может привести к закупорке кишечника, особенно у людей с хроническими запорами.

К тому же гранат и особенно сок может влиять на действие некоторых лекарств, а именно препаратов для снижения давления и холестерина.

Когда можно давать детям

Гранат можно предлагать давать ребенку с самого начала прикорма.

Как правильно подавать гарант в разном возрасте: