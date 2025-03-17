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Безопасно ли давать ребенку гранат? Диетолог дала точный ответ родителям

Понедельник 17 марта 2025 11:15
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Безопасно ли давать ребенку гранат? Диетолог дала точный ответ родителям Диетолог рассказала, можно ли детям давать гранат (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Гранат является полезным и вкусным фруктом, но можно ли давать его детям? Этот вопрос волнует многих родителей. Важно понимать, как правильно вводить гранат в рацион малыша, чтобы избежать аллергических реакций.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Гранат или сок?

Многих мам интересует, можно ли давать ребенку гранат, или все же лучше выбрать сок для безопасности из-за косточек.

"Ну конечно лучше цельный фрукт. Ребенку будет трудно съесть все эти косточки, но можно самим сделать гранатовый сок", - говорится в сообщении.

Диетолог отметила, что самостоятельно выжатый сок - это полезно, но не магазинные варианты.

Если вы покупаете магазинный нектар, то никакой пользы вы не получите - ни антиоксидантов, ни этой антибактериальной противовирусной активности. Вы получите минимум витаминов и максимум добавленного сахара.

В результате быстро поднимется уровень глюкозы в крови, и ребенок станет гиперактивным. Так же эта глюкоза быстро снижается.

Эти сахарные качели влияют не только на физическое здоровье ребенка, но и на психоэмоциональное состояние.

Безопасно ли давать ребенку гранат? Диетолог дала точный ответ родителямГранат (фото: Freepik)

Чем полезен гранат

Улучшает пищеварение

Гранат богат клетчаткой, которая поддерживает работу кишечника, предотвращает запоры и способствует здоровому пищеварению.

Улучшает память

Полифенолы - главные антиоксиданты граната, которые положительно влияют на работу мозга, способствуя лучшему запоминанию и концентрации внимания.

Поддерживает иммунитет

Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов гранат укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами и бактериями.

Полезен для сердца

Полифенолы и калий в составе граната положительно влияют на сосуды и нормализуют артериальное давление, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Распространенным мифом является то, что якобы гранат лечит анемию. На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин.

С какого возраста можно предлагать гранат детям

С 8-9 месяцев, если ребенок умеет есть маленькие кусочки. Можно дать зернышки, раздавленные ложкой. Обязательно это должно происходить под присмотром взрослого.

С 12 месяцев уже можно давать целые зернышки.

Кому нельзя есть

Люди с аллергией на гранат

В редких случаях могут быть аллергические реакции на этот фрукт, поэтому важно обращать внимание на возможные симптомы, такие как зуд, сыпь или отеки.

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта

Гранат содержит много кислоты, что может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка у людей с язвенной болезнью, гастритом или другими заболеваниями желудка и кишечника.

Люди, принимающие некоторые лекарства

Например, гранат может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, такими как препараты для снижения артериального давления или лекарства для разжижения крови, что может усилить или уменьшить эффект лекарств.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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