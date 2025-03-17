Безопасно ли давать ребенку гранат? Диетолог дала точный ответ родителям
Гранат является полезным и вкусным фруктом, но можно ли давать его детям? Этот вопрос волнует многих родителей. Важно понимать, как правильно вводить гранат в рацион малыша, чтобы избежать аллергических реакций.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Гранат или сок?
Многих мам интересует, можно ли давать ребенку гранат, или все же лучше выбрать сок для безопасности из-за косточек.
"Ну конечно лучше цельный фрукт. Ребенку будет трудно съесть все эти косточки, но можно самим сделать гранатовый сок", - говорится в сообщении.
Диетолог отметила, что самостоятельно выжатый сок - это полезно, но не магазинные варианты.
Если вы покупаете магазинный нектар, то никакой пользы вы не получите - ни антиоксидантов, ни этой антибактериальной противовирусной активности. Вы получите минимум витаминов и максимум добавленного сахара.
В результате быстро поднимется уровень глюкозы в крови, и ребенок станет гиперактивным. Так же эта глюкоза быстро снижается.
Эти сахарные качели влияют не только на физическое здоровье ребенка, но и на психоэмоциональное состояние.
Гранат (фото: Freepik)
Чем полезен гранат
Улучшает пищеварение
Гранат богат клетчаткой, которая поддерживает работу кишечника, предотвращает запоры и способствует здоровому пищеварению.
Улучшает память
Полифенолы - главные антиоксиданты граната, которые положительно влияют на работу мозга, способствуя лучшему запоминанию и концентрации внимания.
Поддерживает иммунитет
Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов гранат укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами и бактериями.
Полезен для сердца
Полифенолы и калий в составе граната положительно влияют на сосуды и нормализуют артериальное давление, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.
Распространенным мифом является то, что якобы гранат лечит анемию. На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин.
С какого возраста можно предлагать гранат детям
С 8-9 месяцев, если ребенок умеет есть маленькие кусочки. Можно дать зернышки, раздавленные ложкой. Обязательно это должно происходить под присмотром взрослого.
С 12 месяцев уже можно давать целые зернышки.
Кому нельзя есть
Люди с аллергией на гранат
В редких случаях могут быть аллергические реакции на этот фрукт, поэтому важно обращать внимание на возможные симптомы, такие как зуд, сыпь или отеки.
Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта
Гранат содержит много кислоты, что может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка у людей с язвенной болезнью, гастритом или другими заболеваниями желудка и кишечника.
Люди, принимающие некоторые лекарства
Например, гранат может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, такими как препараты для снижения артериального давления или лекарства для разжижения крови, что может усилить или уменьшить эффект лекарств.
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