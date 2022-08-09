"Чий Херсон"? Російська блогерка в Австрії накинулася на українок. Тепер вона плаче

7 серпня блогерка, ведуча з чоловіком тревел-канал, йшла за двома молодими дівчатами з України.

"Девченки, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!", - вигукувала вона.

Прохорова спокійнісінько виклала це відео у себе на каналі, готова була збирати дописувачів і чекати слави.

Але не тут то було. Наступного дня росіянка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували.

Тепер вона плаче, записуючи відео зі своїм розчервонілим, з дозволу сказати, обличчям, і пише, що їй зіпсували відпустку в Австрії.