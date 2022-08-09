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"Чий Херсон"? Російська блогерка в Австрії накинулася на українок. Тепер вона плаче

Колаж РБК-Україна: Російська блогерка в Австрії накинулася на українок
Автор: Світлана Мащенко

Російська блогерка Юлія Прохорова (Чернишова), прихильниця Путіна і російського побєдоносія, яка проживає в Німеччині і веде звідти блог, переслідувала українок в Австрії. Буквально через день жінку спіткало покарання.

Про це читайте і дивіться в нашому матеріалі Styler далі.

7 серпня блогерка, ведуча з чоловіком тревел-канал, йшла за двома молодими дівчатами з України.

"Девченки, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!", - вигукувала вона.

Прохорова спокійнісінько виклала це відео у себе на каналі, готова була збирати дописувачів і чекати слави.

Але не тут то було. Наступного дня росіянка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували.

Тепер вона плаче, записуючи відео зі своїм розчервонілим, з дозволу сказати, обличчям, і пише, що їй зіпсували відпустку в Австрії.

"Відпустку тоді проведемо в Росії, світ на цьому не звалився і буде покраще, ніж це куєвропка", - написала Прохорова.

Раніше ми писали, що росіянка напала на українку з малюком у Німеччині.

Також повідомлялося, що росіянка в Естонії обурилася, що біженці з України отримують виплати.

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