Ці чотири симптоми в руках і ногах говорять про розвиток тромбозу: коли потрібно бігти до лікаря

Утворення згустків крові, які викликають тромбоз, дуже небезпечні. Артеріальний тромб в голові викликає інсульт, а в серцевих артеріях – інфаркти.

Перші стадії розвитку таких згустків найчастіше малопомітні або їх приймають за прояв інших проблем зі здоров'ям.

Які симптоми тромбозу виникають в руках і ногах

Перші симптоми тромбу найчастіше проявляються саме в кінцівках. Це пульсуючий або переймоподібний біль, набряк, почервоніння і підвищення температури в місці локалізації болю – в руці або нозі.

Місце болю може почервоніти або потемніти, а вени стають припухлими та болючими.

У деяких пацієнтів з'являється раптова задишка, гострий біль у грудях, яка посилюється при вдиху, кашель або кровохаркання.

При таких симптомах потрібно негайно звертатися за медичною допомогою, оскільки утворення згустків дуже небезпечно для здоров'я.

Які можуть бути небезпечні наслідки

Тромбоз глибоких вен дуже швидко призводить до утворення легеневої емболії. Це стан, при якому згустки крові в венах відриваються і починають подорожувати по кровотоку і застряють в легенях. Легенева емболія дуже небезпечна і може привести до смерті.

Ризик утворення тромбів набагато вище у тих пацієнтів, які перенесли операцію і вже виписалися з лікарні, але при цьому дуже мало рухаються.