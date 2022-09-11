Ці чотири сигнали говорять про те, що потрібно зробити перерву в дієті або зовсім від неї відмовитися

Ви постійно відчуваєте голод

Дієта - це не про те, як морити себе голодом. Будь-яка дієта повинна насичувати організм всіма необхідними поживними речовинами та елементами. Особливо, якщо ви збільшили свої фізичні навантаження.

Постійне відчуття голоду або підвищений апетит найчастіше говорить про те, що вам варто відмовитися від дієти, зробити перерву або ж поміняти свій раціон.

Для схуднення вам потрібно скоротити калорії - факт. Але, якщо скорочення калорій дуже сильне, то це погано відобразиться на самопочутті - ви почнете постійно відчувати голод, погано спати та швидко дратуватися з кожного приводу.

Втома стала хронічною

Якщо ви відчуваєте дивну втому навіть після нічного відпочинку - це поганий знак під час дієти. Безліч дієт пов'язано з обмеженнями, а значить, ви з раціону виключили продукти, які давали необхідний рівень енергії, кількість поживних речовин і калорій.

Якщо ви постійно відчуваєте втому, то спробуйте зробити паузу в дієті та відкоригувати свій раціон так, щоб в ньому стало більше повільних вуглеводів.

Немає сил на тренування

Відсутність енергії та фізичних сил на тренування - ще одна причина, щоб зробити паузу в дієті або зовсім від неї відмовитися. Спорт дуже важливий для процесу схуднення, для набору м'язової маси та для здоров'я в цілому.

Але, якщо дієта не забезпечує вам достатню кількість енергії для заняття спортом - то це зашкодить вашому організму.

Підвищений рівень холестерину

У багатьох дієтах значно скорочуються або повністю виключаються продукти з вуглеводами. Особливо це стосується цільнозернових продуктів і фруктів, які є також джерелами клітковини. А саме вона контролює рівень холестерину в крові.

Тому, якщо ви сидите на дієті, яка передбачає відмову від вуглеводів, проводьте періодично аналізи на рівень холестерину. Якщо він почне рости - додайте в раціон більше їжі з клітковиною.