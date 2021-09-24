Четверта хвиля COVID-19 в Україні буде швидка і коротка: прогноз вчених

Коронавірус в Україні набирає обертів і кількість хворих 24 вересня наближається до 10 тисяч осіб . Щодня кількість хворих збільшується і в країні вже введені обмеження. Однак вчені вважають, що четверта хвиля коронавірусу в Україні буде швидка і коротка.

Про це йдеться в дослідженні , який провели науковці НТТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського.

За даними дослідників, на піку четвертої хвилі в Україні очікується до 18 тисяч хворих на добу, але на спад пандемія піде вже до кінця цього року.

"Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID - 19 в Україні на 200 днів вперед з використанням методу порівняльного аналізу і нейронної мережі типу "прямого персептрона" показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою за попередні. Її пік передбачається на рівні 15 -18 тисяч випадків захворювання на добу", - сказано в публікації.

Вчені відзначають, що важливим показником ускладнення епідемічної ситуації є істотне ослаблення карантинних обмежень в літній період і на початку вересня – в навчальних закладах. Також варто враховувати сезонність респіраторних захворювань, а все пандемії та епідемії мають циклічний характер.

"Протягом останніх 20 років мав місце циклічний характер пандемій важкого гострого респіраторного синдрому, свинячого грипу, Еболи та Covid-19 з п'яти-шести річним періодом... Також спостерігається циклічний характер перебігу чотирьох хвиль пандемічного процесу Covid - 19 на часовому відрізку за Січень 2020 - вересень 2021 року". - зазначають вчені.

Уникнути четвертої хвилі в Україні не вийде, оскільки вакцинацією охоплено всього 12% населення країни. А одним з визначальних показників масштабів поширення хвороби є кількість госпіталізованих і летальність.

Дуже важливо, як можна швидше захистити шляхом вакцинації найбільш вразливі групи населення - вікову групу від 60 років і старше, а також пацієнтів з супутньою патологією.

Зараз четверта хвиля коронавірусу в Україні знаходиться на стадії зростання, але на думку дослідників, вона може стати швидкою і коротшою за всі попередні.