Честно и без страха: 7 звезд, которые пережили аборт и рассказали о своем опыте

Решение о прерывании беременности - это личная и часто сложная тема, которую многие предпочитают не обсуждать. Однако некоторые знаменитости не побоялись поделиться своими историями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи звездах, которые пережили аборт и откровенно рассказали о своих чувствах.

Пэрис Хилтон

Хилтон рассказала о своем решении прервать беременность, к которой она "не была готова" в свои 20 лет.

"Я также не хотела об этом говорить, потому что вокруг этого было так много стыда. Я была ребенком и не была к этому готова", - сказала она в интервью Glamour UK. Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Знаменитость почувствовала, что должна использовать свою популярность, чтобы высказаться после решения Верховного суда об отмене "Роу против Уэйда" (историческое решение Верховного суда США 1973 года, которым утверждено, что Конституция США защищает свободу беременной женщины совершить аборт без избыточных государственных ограничений) и конституционного права на аборт.

"Я считаю, что это важно. Вокруг этого так много политики и всего подобного, но это женское тело... Почему должен существовать закон, основанный на этом? Это ваше тело, ваш выбор, и я действительно в это верю", - сказала Пэрис изданию.

Крисси Тейген

"Два года назад, когда я была беременна Джеком, Джоном и моим третьим ребенком, мне пришлось принять много трудных и сногсшибательных решений. Примерно в середине этого стало ясно, что он не выживет и что я тоже не выживу без какого-либо медицинского вмешательства", - объяснила Тейген в сентябре 2022 года на мероприятии для Entertainment Tonight. Крисси Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Ранее, говоря об этом, автор кулинарной книги называла это потерей беременности, хотя на мероприятии впервые уточнила, что сделала аборт, который спас ее жизнь.

"Давайте просто назовем это так: это был аборт. Аборт, чтобы спасти свою жизнь ради ребенка, у которого не было абсолютно никаких шансов. И, честно говоря, я никогда, никогда не осознавала этого до нескольких месяцев назад", - сказала знаменитость.

Ума Турман

В личном эссе для The Washington Post актриса поделилась собственным опытом о том, как в подростковом возрасте забеременела от гораздо старшего мужчины во время работы в Европе и приняла "самое трудное решение в своей жизни" - прервать беременность.

"[Это] вызвало у меня боль тогда, и это расстраивает меня даже сейчас, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я пережила", - написала Турман, которая теперь имеет троих детей. Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Она решила поделиться своей историей в ответ на ограничительный закон Техаса об абортах SB8, который запрещает все аборты (без исключения для изнасилований или инцеста) после шестой недели беременности и стимулирует людей сообщать о тех, кого они подозревают в выполнении абортов, предлагая минимальное вознаграждение в 10 000 долларов, если их иск будет успешным.

Алисса Милано

Актриса рассказала, что более 25 лет назад приняла решение сделать два аборта. Об этом она поделилась в эпизоде своего подкаста "Alyssa Milano: Sorry Not Sorry".

Милано отметила, что прервала беременность дважды в 1993 году с интервалом в несколько месяцев, когда ей было около 20 лет.

"В то время я знала, что не была готова быть матерью, поэтому решила сделать аборт. Я выбрала. Это был мой выбор. И это был абсолютно правильный выбор для меня", - сказала актриса. Алисса Милано (фото: instagram.com/milano_alyssa)

Теперь, будучи матерью двоих детей, актриса не только открыто высказывается об ограничительных законах об абортах, принятых законодателями, но и активно борется против таких инициатив, призывая женщин объявить "сексуальную забастовку".

Мила Йовович

В мае 2019 года актриса поделилась своей историей в Instagram, отреагировав на законопроект Джорджии, который существенно ограничивал право на аборт.

Она призналась, что обычно избегает политических тем, но этот случай заставил ее заговорить.

"Я не люблю заниматься политикой. У меня начались преждевременные роды, и я должна была не спать на протяжении всей процедуры. Это был один из самых ужасных опытов, которые я когда-либо переживала. Мне до сих пор снятся кошмары об этом. Я была одинокой и беспомощной. Когда я думаю о том, что женщинам, возможно, придется сталкиваться с абортами в еще худших условиях, чем мне, из-за новых законов, у меня переворачивается желудок", - написала она, рассказывая о своем "экстренном" аборте в 2017 году. Мила Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Йовович также рассказала, как этот опыт повлиял на ее психическое здоровье.

"Я попала в одну из худших депрессий в своей жизни, и мне пришлось очень много работать, чтобы найти выход. Я взяла отпуск в своей карьере. Я изолировала себя на месяцы и вынуждена была сохранять сильный вид для своих двух замечательных детей", - поделилась актриса.

Ники Минаж

В интервью Rolling Stone в 2014 году рэперша призналась, что думала, что "умрет", когда узнала о беременности в подростковом возрасте. Ники Минаж (фото: instagram.com/nickiminaj)

"Это было самое тяжелое, через что я когда-либо проходила. [Это] преследовало меня всю мою жизнь. Было бы противоречиво, если бы я сказала, что не поддерживаю выбор. Я не была готова. Мне не было что предложить ребенку", - делилась исполнительница.

Она также вспомнила об этом опыте в треке из своего альбома "The Pinkprint".

Вупи Голдберг

Голдберг написала о своем опыте подросткового аборта в эссе для книги Анджелы Бонаволья "Выбор, который мы сделали".

"Я узнала, что беременна, когда мне было четырнадцать. У меня не было месячных. Я ни с кем не разговаривала. Я запаниковала. Я сидела в горячей ванне. Я пила эти странные смеси, о которых мне рассказывали девушки - что-то вроде Johnny Walker Red с небольшим количеством Clorox, алкоголя, пищевой соды (которая, вероятно, спасла мой желудок) и какого-то крема", - написала актриса. Вупи Голдберг (фото: Википедия)

"Все это смешивалось. Я сильно заболела. В тот момент я больше боялась объяснять кому-то, что не так, чем пойти в парк с вешалкой, что я и сделала", - добавила знаменитость.

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